Caducidad de los permisos de construcción

Cartas

Señor Director:

Respecto de la carta del señor Yves Besançon, quiero señalar que diseñar una estrategia inmobiliaria para asegurar la ejecución de una obra implica considerar todas las variables, desde las más probables hasta las menos improbables. En este sentido, a fines de junio de 2023 en las matrices de riesgo de todos nuestros proyectos constructivos pendientes de ejecución, excluimos la opción de la dictación de una nueva ley que volviera a prorrogar los plazos que estaban a 15 meses de cumplirse en ese momento. No existía interés en tramitar las leyes que hoy están en el Congreso, y el foco político en temas inmobiliarios estaba puesto en la reforma al sistema de permisos de edificación, no en reponer el crédito fiscal del IVA de la construcción o en renovar el plazo de suspensión de la caducidad de los permisos. Efectivamente, hoy, a dos meses de vencer el plazo, no hay preocupación sobre este tema por parte de las autoridades.

Los privados que trabajamos para hacer posible la construcción, debemos basar nuestras estrategias en la realidad. La del año 2023 en adelante es 180º distinta a todo lo que existió en el pasado. Una de esas realidades es que debemos enfocar nuestros esfuerzos en el trabajo de las entidades privadas sin esperar ayuda del Estado. La experiencia que debemos extraer es: ¿de quién es la responsabilidad de gestionar los proyectos y gastar en ellos nuestros recursos, a veces escasos? El compliance inmobiliario con su correspondiente matriz de riesgos es el punto de partida, y esperar milagros (como ayuda estatal) no ayuda en nada.

Rodrigo Andreucci

Socio Andreucci & Torrejon