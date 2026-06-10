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Chile, país de prefijos

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Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Por estos días la Subtel anunció un nuevo ajuste a la normativa de los prefijos, integrando uno más a los ya conocidos de 600 y 809. El 702 será el nuevo número que las personas deberán comenzar a relacionar con organismos públicos, municipios y centros de salud.

Es cierto, la medida responde a una necesidad real. Muchas personas dejaron de contestar llamadas desconocidas que podrían provenir de salud o municipalidades, esto por miedo al spam o fraude. Sin embargo, es una medida reactiva y está lejos de ser una solución escalable.

Esto se suma a que aún cuesta comprender el uso de los prefijos 600 y 809, entonces ¿la responsabilidad será de las personas en conocer una lista de prefijos? ¿Qué otros organismos o instituciones comenzarán a pedir un prefijo especial? son preguntas válidas con respuestas complejas.

La iniciativa apunta en la dirección correcta al buscar proteger comunicaciones importantes. El desafío ahora es construir una solución que sea escalable, simple para los usuarios y sostenible en el tiempo.

Cristóbal Castillo

Country Manager de Truecaller

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