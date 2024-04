Ciberseguridad, empresas y personas

Cartas

Señor Director:

En 2023, nuestro país sufrió más de 700.000 ciberataques entre enero y septiembre, un alza del 84% de secuestro de datos en comparación con 2022, según el estudio Chile Cyber Threat Activity.

Por esta razón, es una muy buena noticia la Ley Marco de Ciberseguridad recientemente promulgada, la cual crea -entre otras cosas- la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que establece las áreas de la economía que serán fiscalizadas por este organismo y da el marco regulatorio en virtud del cual se dictarán las normas de aplicación.

El desafío que tenemos pendiente es la “falta de cultura de las organizaciones y de las personas sobre la importancia de la ciberseguridad”, señalado en nuestra Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, publicada en el Diario Oficial de 4 de diciembre de 2023.

Las empresas aún actúan de forma reactiva, ya sea después de haber sido víctimas de un ataque, o bien, para cumplir con mínimos aceptables de seguridad.

No obstante, la ciberseguridad ya no es sólo un problema del área de TI, sino que también es un tema del gobierno corporativo, y nuestra información en el ciberespacio seguirá estando en riesgo hasta que no seamos capaces de concientizar a todos los estamentos de la organización.

Agustín Montes

Abogado-Presidente Ejecutivo eBD