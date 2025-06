Contribuciones, un impuesto que no se jubila

Señor Director:

Conversando con un amigo, me comentó que está pensando en comprar un departamento. Después de varios años de esfuerzo, ha logrado reunir el pie y, junto a su familia, quiere cumplir el sueño de la casa propia.

“Estoy evaluando un crédito a 25 años. Para solventarlo, trabajaré y pagaré mensualmente el impuesto único de segunda categoría y, trimestralmente, las contribuciones”, me comentó. Pero, luego, con cierta preocupación me dijo: “Con el alza de los avalúos fiscales, ¿qué pasará cuando me jubile y solo tenga mi pensión? ¿Seguiré pagando contribuciones? ¿Y si no puedo… tendré que vender mi casa?”

Esta conversación refleja lo que muchos adultos mayores viven hoy: el temor de perder lo que con tanto sacrificio construyeron.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial