CMF estrena agenda de desarrollo de mercado: internacionalización del peso y profundizar renta fija como ejes

El comisionado de la CMF, Beltrán de Ramón, explica que uno de los objetivos de las medidas es atraer a inversionistas no residentes al sistema financiero chileno.

En octubre de 2023 y después de trabajar 18 años en el Banco Central, el ingeniero comercial Beltrán de Ramón dejó la gerencia general del ente rector y arribó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en calidad de comisionado.

De Ramón afirma que su estadía en el regulador ha sido gratificante, porque si bien conocía -desde lo macro- a las industrias que vigila la CMF, que en su conjunto representan el 77% de los activos del sistema financiero chileno, ha debido profundizar sobre diversos modelos de negocio y leyes específicas.

Una de las tareas más inmediatas del consejo de la CMF que encabeza Solange Berstein es dar a conocer este miércoles en un seminario organizado por Icare, la agenda de desarrollo de mercado, uno de los mandatos que tiene el organismo junto con velar por la solvencia y la conducta de los actores del sistema.

Moneda muy transada

Para elaborar la agenda, la CMF recogió como insumo relevante la opinión del sector privado, que fue convocado entre diciembre del año pasado y marzo de 2025 para aportar ideas en torno a cuatro ejes temáticos: gobierno corporativo, infraestructura y profundidad de mercado, financiamiento a PYME y promoción del ahorro.

“La moneda chilena es muy interesante, ya que si bien somos un país emergente, sirve para diversificar, y tenemos una tasa relativamente baja, lo que permite hacer hedges y otras operaciones con monedas que tienen tasas más altas”.

De acuerdo con De Ramón, se recibieron más de 200 propuestas del sector privado que se tradujeron en 50 documentos elaborados por organizaciones gremiales, las bolsas y actores de infraestructura de mercado, entre otros participantes.

De Ramón relata que en este proceso también fueron relevantes el apoyo y la coordinación con el Banco Central y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en dos temas que ya estaban suficientemente maduros: la internacionalización del peso chileno y profundizar el mercado de renta fija.

- ¿Cuál es la estrategia para internacionalizar al peso?

- La agenda de internacionalización del peso ya está terminada y hoy existe un gran interés de actores no residentes por abrir cuentas corrientes en el mercado financiero.

Esta internacionalización ya se estaba produciendo en el mercado de derivados en el exterior. El peso chileno, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Chicago Mercantile Exchange (CME) de Estados Unidos, es la número 11 o 12 entre las monedas más transadas del mundo.

¿Cómo un país pequeño tiene este nivel de transacciones? Porque la moneda chilena es muy interesante, ya que si bien somos un país emergente, sirve para diversificar, y tenemos una tasa relativamente baja, lo que permite hacer hedges y otras operaciones con monedas que tienen tasas más altas.

- ¿Qué es lo que viene ahora?

- Lo que se conoce como mercado cash, es decir, la apertura de cuentas corrientes de parte de no residentes, que puedan abrir cuentas corrientes y estas cuentas puedan utilizarse para comprar activos en Chile, como por ejemplo, bonos de la Tesorería, del Banco Central, empresas, bancos, depósitos a plazo, etc.

La CMF avanzó cambiando la normativa, permitiendo que los estándares exigidos a los no residentes se adecuaran a su clasificación de riesgo; que no pidiéramos la firma de un pagaré a quienes tuvieran una línea de sobregiro; y había una necesidad de presentar un RUT, y eso se normó porque el SII extendió el RUT simplificado para todos los no residentes que operaran estos activos.

- ¿Qué tipo de inversionistas son los no residentes?

- Principalmente bancos internacionales con una clasificación de riesgo alta, fondos soberanos, bancos centrales, fondos de inversión y personas naturales.

Mercado de repos

El segundo pilar de la agenda de la CMF es profundizar el mercado de repos, que según el Banco Central son operaciones en que las partes acuerdan la venta spot de algún instrumento financiero, junto con un compromiso de compra futuro, a un precio predefinido.

- ¿Cuál es el objetivo de potenciar los repos?

- Queremos promover una mayor liquidez del mercado de renta fija y, por lo tanto, procurar los instrumentos para que eso ocurra.

Por ello, queremos que en el mercado de repos participen, además del Banco Central y los bancos, otros actores, como por ejemplo institucionales y los no residentes.

Por nuestro lado, pusimos una norma en consulta que ya recibió comentarios. Lo que propone la CMF es dar facilidad para que estas operaciones se puedan realizar con cargos de capital más bajos si operan bajo ciertos estándares que son los habituales en economías desarrolladas.

Lo que falta es que el sector privado cree una plataforma más robusta, de estándar internacional, que permita que estas operaciones se puedan realizar.

- En la agenda se incluyen temas como la supervisión de fondos de inversión privados?

- Este tema lo hemos estudiado y estamos trabajando en eso, pero no es un tema sencillo. Puede requerir cambios normativos nuestros y/o legales. Esto atañe a cambios legales que dependerán de la voluntad del nuevo Gobierno para avanzar en esto.