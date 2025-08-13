Los números de Getnet de Santander: 298 mil máquinas POS en el mercado y sus utilidades se elevan 176%

La red de pagos reportó ganancias por $ 21.175 millones en los primeros seis meses del año.

Uno de los negocios que brilló en la entrega de resultados del grupo Santander España fue Getnet, situación que se replicó en Chile.

En el territorio nacional, la red de pagos reportó utilidades por $ 21.175 millones durante los primeros seis meses de 2025, lo que representó un alza de 176% en comparación con 2024, cuando la firma española alcanzó los $ 7.688 millones. Además, hoy Getnet cuenta con más de 298 mil máquinas POS en operación.

Entre las razones que motivaron el alza, el CEO de Getnet Chile, Fernando Benito, aseguró a DF que se debió a “un fuerte crecimiento en el volumen de ventas procesadas y un importante aumento en nuestra base de clientes”.

El ejecutivo agregó que otra de las causas es “una mayor adopción de nuestros servicios por parte de clientes de todos los tamaños, desde pequeños comercios hasta grandes empresas". Lo que, a juicio de Benito, "refleja nuestra propuesta de valor competitiva, altamente innovadora y respaldada por un servicio de atención al cliente de excelencia”.

Asimismo, en el último informe financiero de Santander, al cierre del primer semestre de este año, se destacó la participación de clientes PYME, ya que “sigue creciendo de forma sólida e impulsando un incremento en la base de clientes PYME para el banco, con más de 166 mil pymes como clientes”. Así, el total de comercios adheridos superó las 212 mil empresas.

El documento agregó que respecto a las ventas online, “a la fecha más de 8.100 negocios usan Getnet, alcanzando $786 mil millones en ventas en los últimos 12 meses. Una característica fundamental que ha contribuido al éxito de Getnet es el depósito de las ventas en las cuentas corrientes de los clientes hasta cinco veces al día, incluidos los fines de semana”.

Desempeño global

La matriz de Santander en España informó que las ganancias de Getnet, a nivel global, crecieron 224% en el período de un año (junio 2024 a junio 2024). Esto se debe a que, al cierre del primer semestre, la red de pagos obtuvo utilidades por US$ 11,9 millones -cerca de $ 11,13 mil millones-, en comparación con los US$ 4,36 millones que alcanzó en 2024.

Según los resultados de la firma al 30 de junio de este año, el alza se le atribuye al buen comportamiento de los ingresos y mayor actividad comercial, específicamente en los países de Brasil, Europa y Chile.

En esta línea, el número total de transacciones aumentó un 7% en el mismo período, principalmente por México, Chile y Europa. Es decir, Getnet alcanzó los 5.102 millones de operaciones, desde enero a junio de este año, mientras que la cifra llegó a 4.759 millones en el mismo período de 2024.

Entre los planes a futuro del medio de pago, el documento afirmó que “nos centramos en impulsar el crecimiento del negocio, invertir en innovación y desarrollar canales comerciales para expandir nuestra presencia”. Asimismo, explicaron que siguen expandiendo la propuesta de valor. En esa línea, Getnet debutó en Argentina durante el segundo trimestre de 2025.