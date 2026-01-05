Más de 45.800 solicitudes suma el subsidio a la tasa de interés hipotecaria
Según el último informe de la Abif, al 5 de diciembre, se han recibido 45.883 solicitudes elegibles, de las cuales, 24.942 fueron aprobadas y 14.985 se mantienen en evaluación.
Noticias destacadas
Los créditos hipotecarios mantienen una alta demanda gracias al subsidio a la tasa de interés hipotecaria, programa que además ha logrado una reducción de la tasa de interés de los préstamos a la vivienda cercana a 100 puntos base.
Según el último informe de la Asociación de Bancos (Abif) al 5 de diciembre, se habían recibido 45.883 solicitudes elegibles para el subsidio para casas o departamentos nuevos de hasta UF 4.000.
De estas, 24.942 se aprobaron y 14.985 se mantienen en evaluación. Del total de 50.000 créditos disponibles en el programa, se han cursado 12.052 préstamos desde mayo de 2025.
Además, a noviembre de 2025, la tasa de interés de los créditos para la vivienda a más de tres años en UF se posicionó en 4,13%, lo que representó su menor nivel desde diciembre de 2021 y su quinta caída consecutiva.
La Abif explicó que la cartera de créditos registró un avance real de 1,5% en 12 meses, ritmo que ha repuntado en los últimos meses, “de la mano con el programa de subsidio a la tasa hipotecaria, y el avance de noviembre es el más alto en diez meses, aunque sigue siendo bajo en términos históricos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete