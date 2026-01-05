Más de 45.800 solicitudes suma el subsidio a la tasa de interés hipotecaria

Según el último informe de la Abif, al 5 de diciembre, se han recibido 45.883 solicitudes elegibles, de las cuales, 24.942 fueron aprobadas y 14.985 se mantienen en evaluación.

Los créditos hipotecarios mantienen una alta demanda gracias al subsidio a la tasa de interés hipotecaria, programa que además ha logrado una reducción de la tasa de interés de los préstamos a la vivienda cercana a 100 puntos base.

Según el último informe de la Asociación de Bancos (Abif) al 5 de diciembre, se habían recibido 45.883 solicitudes elegibles para el subsidio para casas o departamentos nuevos de hasta UF 4.000.

De estas, 24.942 se aprobaron y 14.985 se mantienen en evaluación. Del total de 50.000 créditos disponibles en el programa, se han cursado 12.052 préstamos desde mayo de 2025.

Además, a noviembre de 2025, la tasa de interés de los créditos para la vivienda a más de tres años en UF se posicionó en 4,13%, lo que representó su menor nivel desde diciembre de 2021 y su quinta caída consecutiva.

La Abif explicó que la cartera de créditos registró un avance real de 1,5% en 12 meses, ritmo que ha repuntado en los últimos meses, “de la mano con el programa de subsidio a la tasa hipotecaria, y el avance de noviembre es el más alto en diez meses, aunque sigue siendo bajo en términos históricos”.