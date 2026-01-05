Click acá para ir directamente al contenido
Más de 45.800 solicitudes suma el subsidio a la tasa de interés hipotecaria

Según el último informe de la Abif, al 5 de diciembre, se han recibido 45.883 solicitudes elegibles, de las cuales, 24.942 fueron aprobadas y 14.985 se mantienen en evaluación.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Lunes 5 de enero de 2026 a las 16:32 hrs.

