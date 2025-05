Señor Director:

Recientes hechos han vuelto a poner en evidencia los riesgos que implica operar sin una regulación clara en materia de apuestas en línea. En este escenario, conviven plataformas comprometidas con altos estándares de cumplimiento, con otras que no ofrecen garantías, ni normas mínimas de protección a los usuarios.

Una industria no regulada pone al país en una posición desfavorable. No se aprovecha su potencial recaudatorio, los consumidores quedan expuestos y no existen mecanismos eficaces para prevenir ni fiscalizar situaciones que afecten la fe pública.

El proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea está hoy en segundo trámite constitucional y su avance es urgente. El costo de no regular no se limita a lo que el Estado deja de recaudar. También se refleja en la falta de protección a los usuarios y en el daño reputacional para las compañías que operan bajo estándares internacionales, pero sin un marco que las distinga de quienes no cumplen con buenas prácticas.

El Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de liderar este proceso y dotar a Chile de una regulación que integre la vasta experiencia internacional, maximice la recaudación fiscal y, sobre todo, proteja eficazmente a los usuarios, resguardando a todos los chilenos de los conflictos de interés de los que hoy somos testigos.

Carlos Baeza

Abogado de la Agrupación Plataforma de Apuestas en Línea