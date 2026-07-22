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El costo oculto de la IA

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Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El economista Kenneth Arrow describió hace décadas una paradoja: quien vende información arriesga perder su valor al revelarla. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, planteó hace unos días que la Inteligencia Artifical (IA) invirtió ese problema. Hoy es el comprador quien arriesga entregar su conocimiento con tal de que la herramienta le sea útil. Pagamos la IA dos veces -una en dinero, otra con el conocimiento operacional que hay que entregarle para que funcione bien-. Su conclusión: una empresa debería poder usar un modelo sin renunciar al conocimiento que la hace única.No es casualidad que, en paralelo, la industria de infraestructura para IA también esté en movimiento. Esta semana Advanced Micro Devices (AMD), fabricante de chips y uno de los principales proveedores de hardware para IA, reúne en San Francisco a su comunidad para mostrar sus avances en cómputo. Es de esperar que incluyan opciones para que las empresas alojen y controlen su propia capacidad, sin depender exclusivamente de la nube de un tercero.La IA ya es inevitable y útil; sin embargo, hay que empezar a discutir dónde queda el conocimiento -y la seguridad de nuestros datos- que generamos al usarla: ¿en la infraestructura del proveedor, o bajo control de la propia empresa?

En Chile deberíamos estar atentos a cómo avanza esta discusión y darle foco dentro de nuestras organizaciones. Estemos atentos a lo que salga de la cumbre en San Francisco.

AGUSTÍN DITTBORN A.

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