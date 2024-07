El vaso vacío en seguridad

Cartas

Señor Director:

A principios de año, la ministra del Interior anunció buenas noticias en materia de seguridad, dando cuenta de una baja de un 6% en la tasa de homicidios, lo cual parecía una señal de esperanza. Sin embargo, de la revisión de estas cifras, no es posible mirar el vaso medio lleno.

Hace unos días, el Fiscal Nacional nos entregó un dato preocupante que da cuenta de un aumento de homicidios de menores de edad de casi un 20%, pasando de 54 casos en 2022 a 66 en el 2023.

Lo anterior se ve acrecentado al desagregar el dato por comunas, en que observamos que gran parte de estos homicidios tienen lugar en sectores periféricos, principalmente de la Región Metropolitana, como San Bernardo, La Pintana, Pudahuel y Puente Alto, que es donde encontramos altas cifras de vulnerabilidad social.

Esta información, sin duda debiera ser un llamado a las autoridades a generar políticas urgentes que apunten a su prevención y persecución. La lamentable situación actual en seguridad pública, evidencia que la violencia y el aumento de la criminalidad impacta en la supervivencia y en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, razón por la cual, hasta que no se tomen medidas concretas por la autoridad, no podemos sino seguir viendo el vaso vacío.

Sergio Morales

Coordinador de Seguridad y Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio