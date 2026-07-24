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Estatuto laboral para el turismo

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Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El estatuto laboral para el turismo constituye una oportunidad para fortalecer la competitividad de una industria que aporta al empleo, la inversión y el desarrollo regional. El proyecto mantiene la jornada semanal y los derechos de los trabajadores, pero incorpora una distribución más acorde con la estacionalidad y las fluctuaciones propias del sector. Hoy lo vemos con claridad en la temporada de nieve, cuya alta demanda se concentra en apenas tres o cuatro meses del año, lo que exige una planificación laboral distinta a la de otros sectores de la economía.

En un contexto de desaceleración económica y desafíos en el mercado laboral, avanzar en esta iniciativa permitirá impulsar el empleo formal, reducir la rotación y entregar mayor estabilidad tanto a trabajadores como a empleadores. Contar con una regulación que responda a la realidad del turismo es un paso necesario para que Chile fortalezca una actividad con alto potencial de crecimiento y generación de valor para la economía.

ALBERTO PIROLA

PRESIDENTE DE HOTELEROS DE CHILE

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