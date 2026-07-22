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Evidencia territorial y política pública

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Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Evidencia territorial y política pública

Respecto a la carta publicada recientemente sobre el estudio del Observatorio Territorial de la UAI acerca del proyecto de ley de Sala Cuna, es una excelente noticia constatar que el debate legislativo haya incorporado “mejoras sustantivas” para evitar los riesgos que nuestro ejercicio advirtió.

Que el proyecto contemple ahora una Comisión Técnica orientada a reconocer “diferencias geográficas” confirma la tesis central de nuestro análisis: Chile no es homogéneo. Diseñar políticas públicas asumiendo que el mercado laboral, los costos de provisión y los ingresos familiares operan igual en el Maule, Tarapacá o la Región Metropolitana, es una receta para generar brechas de desigualdad y barreras de acceso, especialmente para la contratación femenina.

El ejercicio de modelar escenarios con parámetros fijos (como un aporte estatal uniforme) no busca predecir el futuro, sino someter la política pública a pruebas de estrés para visibilizar sus puntos ciegos. Si los datos han servido para que el proyecto mute hacia un modelo que reconoce la identidad económica y la realidad territorial de cada región, el objetivo de aportar evidencia desde la academia al debate público se está cumpliendo. El desafío ahora será observar que esa diferenciación geográfica se traduzca en una cobertura real y sin copagos que asfixien a las familias.

ALEJANDRO MONTECINOS

DECANO ADJUNTO Y ACADÉMICO ESCUELA DE NEGOCIOS UAI

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