Freno a la corrupción

Cartas

Señor Director:

En estos días en que audios y mensajes de WhatsApp han mostrado la magnitud que ha alcanzado la corrupción en Chile, entró en vigor la Ley de Delitos Económicos que, al incluir modificaciones en la ya existente Ley N°20.393, viene a aumentar el catálogo de delitos que generan responsabilidad penal para las personas jurídicas.

Entendemos que se busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir la corrupción y los delitos económicos, al sistematizar éstos y establecer nuevas sanciones aplicables a las personas responsables, complementando de esta forma la normativa en el ámbito del derecho penal económico.

Si bien es un paso importante, puede no ser suficiente si no vemos en la sociedad un real compromiso con el combate contra la corrupción. No basta con adoptar las exigencias de esta ley para reducir los delitos económicos y asociados a la corrupción, fenómeno lamentablemente ya arraigado en nuestro sistema político y social; se requiere que la empresa, sus directivos y colaboradores, se comprometan con una buena gobernanza, y que la sociedad toda se empodere para combatir estos delitos.

Patricio Pohl

socio de Binatax