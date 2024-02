¿Fundamentalismo anti plástico?

Cartas

Señor Director:

A propósito de un reciente artículo en que el gremio de restaurantes se preocupaba porque muchos empresarios gastronómicos podrían verse afectados por la ley de plásticos de un solo uso, me gustaría reflexionar sobre el ecodiseño, las normas y lo que podríamos denominar “fundamentalistas anti plástico”.

He visto con preocupación cómo circulan por redes algunos llamados ciudadanos a exigir sellos y denunciar a restaurantes que no cumplan con la ley, lo que me parece un total despropósito. La ley es ley, de acuerdo. Pero siempre hay plazos etapas reglamentos y un ajuste hasta lograr una adecuada puesta en marcha.

Cuando se definió la ley, ¿se consideraron los criterios ambientales desde las etapas iniciales del desarrollo de productos, para reducir los impactos como huella de carbono o generación de residuos? No es del todo claro.

Sin temor a equivocarme, creo que una de las piedras de tope hoy no son los plásticos de un solo uso en restaurantes, sino los que -por ejemplo- la norma exige a la industria de alimentos y que la mandatan a envasar productos en recipientes de plástico nuevo en vez de reciclado. En ese ámbito necesitaremos mucho más que voluntades, diseños o fundamentalismos fiscalizadores para avanzar en soluciones de economía circular.

Christian Arriagada

Director Ejecutivo, Integradora de Economía Circular Thinking