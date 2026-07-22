IA y capacidad empresarial

Señor Director:

La Inteligencia Artificial (IA) ya entró a las empresas chilenas. La discusión dejó de ser si debemos utilizarla o no, y ha pasado a centrarse en un desafío más complejo, que tiene que ver con cómo transformar pruebas y pilotos en soluciones que generen impacto real en la operación.

Según una encuesta global de Gartner, realizada a fines de 2025, solo el 28% de los casos de uso de IA en infraestructura y operaciones tienen éxito total y cumplen con las expectativas de retorno de la inversión, mientras que el 20% fracasa por completo. La consultora detectó también que las organizaciones que informan de iniciativas de IA exitosas invierten hasta cuatro veces más (como porcentaje de los ingresos) en áreas fundamentales, como la calidad de los datos, la gobernanza, el personal preparado para la IA y la gestión del cambio.

Muchas organizaciones han avanzado incorporando herramientas de IA generativa, pero el verdadero valor aparece cuando estas capacidades se integran de forma segura, gobernada y medible a los procesos del negocio. En esta nueva etapa, los agentes de IA abren una oportunidad relevante al poder conectarse con sistemas, interpretar información y apoyar tareas específicas bajo reglas definidas y con supervisión humana.

El desafío, por lo tanto, no es solo tecnológico. Requiere contar con una estrategia clara, gobierno de datos, ciberseguridad, trazabilidad y métricas que permitan demostrar resultados, de lo contrario, las empresas corren el riesgo de quedarse con herramientas subutilizadas o iniciativas que nunca logran escalar.

El próximo paso para Chile será dejar de mirar la IA como una solución aislada y comenzar a incorporarla como una capacidad empresarial, capaz de transformar procesos y generar valor sostenible.

ANTONIO MORENO

gerente de Soluciones Digitales de Entel Digital