Inapropiada publicidad constitucional

Cartas

Señora Directora:

Sorprendente la publicidad electoral de la Convención. En un aviso aparece un diálogo donde dos hombres se informan, se habla que la Nueva Constitución dará derecho a la vivienda digna y se destaca que, por la construcción de esas viviendas, habrá mucho trabajo en Chile.

En ese tipo de avisos publicitarios no está reflejada la posición fundada de mucha gente que ve en la nueva Constitución la misma incerteza que ven los inversionistas, causal de que en Chile se siga reduciendo la inversión y, por ello, aun cuando se aprobara, si no hay recursos no habrá más sino menos trabajo en Chile.

Todos los chilenos pagamos esos avisos y no deben ser usados para favorecer con publicidad engañosa a una de las dos posiciones igualmente legítimas en el plebiscito. ¿Dónde termina la información objetiva y dónde comienza la intervención electoral de los responsables de las comunicaciones de la Convención y, por omisión, de sus autoridades? ¿Quién debe controlar este evidente abuso?

José Luis Hernández Vidal