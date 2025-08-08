Hites anuncia el segundo cierre de tiendas en el año e inicia remate de existencias

El retailer informó que a partir del 17 de agosto dejará de operar el local ubicado en Concepción, por lo cual inició el remate total de todos sus productos.

Empresas Hites anunció un nuevo cierre de tiendas en medio del avance de su plan de reestructuración. Este viernes, el retailer informó que a partir del 17 de agosto dejará de operar el local ubicado en Barros Arana 890, en pleno centro de Concepción, por lo cual inició el remate total de todos sus productos.

La compañía señaló que ha implementado un plan de reubicación para parte del personal, asegurando su integración en otras áreas de la operación con el objetivo de mitigar los efectos de la medida en los colaboradores y ofrecerles nuevas oportunidades dentro de la empresa.

Cabe recordar que en enero ya había concretado el cierre de una tienda en el centro de Santiago, ubicada en calle Puente 64. Con este nuevo ajuste en el sur del país, la cadena pasará de 30 a 28 multitiendas.

Los últimos años han sido complejos para la firma ligada a la familia Hites, golpeada por la inflación, la contracción del consumo y un negocio financiero afectado por altos índices de morosidad. A ello se sumó un negocio comercial presionado por elevados días de inventarios, lo que llevó a la empresa a acumular pérdidas por dos ejercicios consecutivos.

En su esfuerzo por recuperar la rentabilidad, la compañía ejecuta un plan estratégico a cinco años que contempla la optimización de su red de tiendas, la reestructuración de su deuda y el refuerzo de su capital con una inyección de $20 mil millones.

“Este tipo de decisiones, aunque difíciles, son esenciales para avanzar en nuestro plan estratégico a cinco años. Nuestro objetivo es fortalecer la compañía, adaptarnos a las nuevas dinámicas del mercado y asegurar un crecimiento sostenido”, afirmó el CEO de Empresas Hites, Felipe Longo.