Lo que debes saber al terminar la semana | Bupa acude al Ciadi, récord del IPSA y el apoyo de exPresidentes a candidatos

Muchas sorpresas trajo la semana que termina, tanto en lo político como en lo económico y financiero.

La semana continuó marcada por la carrera presidencial, con giras, enfrentamientos, nuevos nuevos rostros y con varias sorpresas, como el encuentro que sostuvieron el exPresidente Eduardo Frei y el candidato José Antonio Kast.

Si bien la búsqueda de respaldos de exmandatarios ya es un clásico en cada una de las campañas presidenciales, que el apoyo venga desde la vereda contraria es causa segura de un revuelo político. Es el efecto que provocó esta semana el exPresidente Eduardo Frei al sostener una sorpresiva reunión con José Antonio Kast, registrada en una foto que gatilló duras críticas en el mundo oficialista. Más cuando con esta aparición, Frei rompió la prescindencia que mostró en la primera vuelta, cuando tuvieron lugar insistentes gestiones para que apoyara a Evelyn Matthei, a quien sí apoyaron connotados exconcertacionistas domiciliados en Amarillos y Demócratas. Frei este tiempo se mantuvo al margen del apoyo de su partido, la Democracia Cristiana a la candidatura de Jara. La reacción de la colectividad a la que Frei ha pertenecido toda su vida no se hizo esperar y su Tribunal Supremo resolvió abrir una causa disciplinaria y suspendió de inmediato todos sus derechos partidarios.

Tres días después del encuentro Frei-Kast, Jeannette Jara recurrió nuevamente a la figura de la exPresidenta Michelle Bachelet, que en esta coyuntura había evitado involucrarse activamente en la campaña electoral, mientras se encuentra en carrera por la Secretaría General de la ONU.

La frase de la semana

"Pese a que venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad (…) Pude constatar que coincidimos en los temas esenciales”. EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, exPresidente de la República.

Tenso cara a cara

Un tenso cruce que refleja el tono cada vez más confrontacional de las campañas de segunda vuelta presidencial protagonizaron José Antonio Kast y Jeannette Jara en su primer cara a cara. Pese a que el Foro Social convocado por seis organizaciones enfocadas en el combate a la pobreza –como el Hogar de Cristo y Techo Chile– no tenía un formato de debate, en definitiva se convirtió en un espacio de enfrentamiento donde la iniciativa la tomó la candidata presidencial del oficialismo, emplazando al líder republicano: calificó sus propuestas para controlar la inmigración de “populistas” y reiteró lo que a estas alturas ya son constantes en su ofensiva: el cuestionamiento al economista Jorge Quiroz –uno de los hombres fuertes de su comando– y al plan de ajuste fiscal por US$ 6.000 millones en 18 meses. Acusó de nuevo la falta de precisión respecto de los programas afectados y los eventuales impactos en los beneficios sociales.

Pero frente a los emplazamiento de su contrincante, Kast se mantuvo fiel a su estrategia, ciñéndose a su libreto centrado en los ejes de seguridad, combate a la inmigración ilegal, crecimiento económico y ataque al Gobierno de Boric, evitando abrir flancos innecesarios para su estrategia de mantener la significativa ventaja que sigue manteniendo en los últimos sondeos de opinión. Es el caso de la encuesta Criteria, que le asigna un 51% de los votos, contra el 35% de la candidata oficialista.

Sin duda, un anticipo de lo que vendrá en los debates decisivos programados por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Bupa demanda a Chile ante el Ciadi

La empresa británica de salud Bupa, controladora de la Isapre Cruz Blanca, inició un proceso de arbitraje contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.

La acción se basa en el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (APPI) vigente entre Chile y el Reino Unido desde 1996.

La solicitud, fechada el 21 de noviembre, fue declarada admisible por el centro.

Aunque el contenido completo es confidencial, la disputa está relacionada con la operación de su aseguradora de salud y no con su negocio de clínicas.

Bupa alega que una serie de factores regulatorios y jurídicos externos han afectado negativamente la viabilidad financiera de la isapre, generando incertidumbre y desprotección para su inversión.

Estos factores incluyen decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los últimos años (abarcando la segunda administración de Sebastián Piñera y el actual Gobierno de Gabriel Boric).

El siguiente paso en el Ciadi es la constitución del tribunal arbitral (designación de árbitros), esta acción se produce luego de que fracasaran los mecanismos de solución de conflictos que Bupa activó con la Cancillería chilena desde 2022.

Reajuste a funcionarios públicos

Los funcionarios públicos dieron inicio a la negociación de reajuste salarial solicitando un alza real de 2%.

En el pliego de peticiones, además, piden que ningún trabajador que se desempeñe en el sector público obtenga un ingreso mensual por estamento inferior a $ 591.483 si son auxiliares, $ 658.265 si se trata de administrativos y $ 700.241 si son técnicos.

De acuerdo al cronograma de trabajo, está programado que la primera reunión entre las asociaciones y las autoridades se realice el próximo 4 de diciembre, fecha en la que iniciarán formalmente las conversaciones.

Ipsa sobre los 10.100 puntos

Esta será recordada como la semana en que el IPSA pasó la barrera de los 10.000 puntos. Este viernes se estabilizó en ese rango cerrando en 10.128,8 puntos.

Se trata de un récord histórico, quedando el índice muy próximo a cerrar el mejor año desde 1993.

Salmoneras en alerta

Un nuevo supremazo afecta al mundo empresarial. El máximo tribunal acogió un recurso de comunidades indígenas, reabriendo una disputa por una zona con más de 300 concesiones salmoneras, lo que tiene en alerta a la industria.

La corte anuló la votación de 2024, que rechazó una solicitud de las comunidades Antunen Rain y Pu Wapi para administrar más de 620 mil hectáreas de borde costero en Aysén, en una zona que, según las estimaciones de la industria, concentra en torno al 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones.

Las comunidades indígenas presentaron recursos de protección, que fueron desestimados por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pero en la Corte Suprema la suerte fue distinta, ya que revocó ambas sentencias y acogió los recursos de ambas comunidades

Así, la votación deberá repetirse este 9 de diciembre, lo que volvió a revolver las aguas en Aysén.

SQM en el mercado de capitales

La minera no metálica, SQM, prepara su regreso al mercado de capitales chileno. Planea colocar un bono híbrido de hasta UF 10 millones (unos US$ 400 millones) la próxima semana.

Este sería el tercer bono híbrido en la historia de la renta fija chilena. Todo partió cuando Empresas CMPC abrió este mercado en agosto y luego Arauco colocó en octubre, bajo esta misma modalidad, el mayor bono corporativo local. Con ello, si bien SQM lleva el formato más allá del rubro celulosa, se mantiene en el universo de los commodities.

Estos fondos son principalmente para abordar el refinanciamiento de los próximos dos años, y también dejar un poco en caja.

Sartor contra Berstein

Se ha desencadenado una verdadera guerra entre Sartor y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein.

El presidente de Sartor, Pedro Pablo Larraín presentó en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de la presidenta de la CMF, por el presunto delito de “emitir opinión en causa sometida a su conocimiento, previsto y sancionado en el artículo 28 de la Ley N° 21.000 que crea el organismo regulatorio”.

En el documento, la defensa del empresario sostiene que el 7 de mayo de este año, es decir, tres semanas después de la formulación de cargos presentada por el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, en contra de Sartor AGF y sus ejecutivos, la querellada, Solange Berstein, en su calidad de presidenta de la CMF, concedió una entrevista al diario La Tercera, donde se refirió a las supuestas infracciones que involucran a la empresa y sus ejecutivos.

OCDE destaca reforma de pensiones

Esta semana la OCDE emitió un informe que destaca la reforma de pensiones en Chile y estima que con ella la tasa de reemplazo sube casi al promedio del bloque.

En su informe, el organismo destacó que Chile hizo “una reforma sustancial que acerca los indicadores de pensiones al promedio de la OCDE”. Así, el país subió desde el puesto 28 al 19 en el listado de tasas de reemplazo para un trabajador con salario promedio.

Venezuela contra aerolíneas

Venezuela revocó los derechos de tráfico a 6 aerolíneas internacionales luego de que cancelaran sus vuelos al país.

Según anunciaron en un comunicado el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el miércoles, quedaron sin derechos de tráfico en Venezuela las aerolíneas: Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol. La revocación implica la pérdida inmediata de sus derechos de aterrizaje y despegue en la nación caribeña.

Pardow se salva

El duro trance sufrido por el exministro de Energía, Diego Pardow, en las últimas semanas con la tramitación en el Parlamento de una acusación constitucional en su contra por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, tuvo un desenlace positivo para el exsecretario de Estado del gobierno de Boric. En una jornada con dos extensas sesiones -marcadas por divisiones internas en el bloque de la derecha-, finalmente el Senado terminó desechando este martes la acción en sus dos capítulos: incumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y probidad al definir los precios del sistema eléctrico; y falta de reacción oportuna de tras conocerse una falla de cálculo de la empresa Transelec a fines de 2024.

El reemplazo de Powell

El candidato con más posibilidades de presidir la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sería el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

Con dicha elección, Donald Trump se aseguraría un instituto emisor dócil y alineado con su política de bajar los tipos de interés a toda costa, lo que permitiría al Gobierno norteamericano reducir sus costos de financiación y dinamizar la actividad privada.

En todo caso el mandatario no ha tomado aún ninguna decisión y, en este sentido, la propia portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado mediante un comunicado que "nadie sabe lo que el Presidente Trump hará hasta que lo haga".

Alto Maipo vs. Luksic

El complejo hidroeléctrico Alto Maipo de AES Andes se ha anotado dos victorias recientes en procesos de arbitraje, mientras continúa lidiando con problemas técnicos y sobrecostos.

Un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en Nueva York declaró a la constructora austríaca Strabag responsable de errores de diseño y construcción que provocaron al menos cinco derrumbes en los túneles de Alto Maipo y por lo cual fue condenada a pagar más de US$125 millones.

A esto ahora se sumó que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) falló a favor de Alto Maipo en una disputa de tres años con Minera Los Pelambres del grupo Luksic.

El tribunal dictaminó que el contrato por el cual Alto Maipo suministra cerca del 60% de la energía de los Pelambres está plenamente vigente. El contrato está valorado en US$1.000 millones y finaliza en junio de 2040.

Los Pelambres indicó que considera el fallo "errado" y ejercerá los recursos legales pertinentes para recurrir la decisión.