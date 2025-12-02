La firma de servicios mineros que fundó una de las radios más populares de Iquique, ahora va por un canal de TV

En su negocio principal de servicios industriales, Vila's Motor también está en pleno proceso de transformación, con la incorporación de nuevos ejecutivos y líneas operativas para estrechar sus relaciones directas con las grandes mineras, sin intermediarios.

Vila’s Motor, una empresa que nació como un pequeño proyecto familiar, es hoy una de los actores más relevantes de Tarapacá en el sector servicios industriales. Su historia comienza con la jubilación de Tomás Vila Guerrero del Ejército, donde se desempeñaba en unidades de mantenimiento vehicular. Su hijo Eduardo, también ligado desde joven a la mecánica, buscaba desempeñarse de manera independiente y así, hace más de 35 años, comenzaron a trabajar juntos. Con el tiempo, el emprendimiento fue sumando a otros miembros del clan.

Ahora, con una dotación que supera los 220 trabajadores, su modelo de operación apunta a resolver integralmente las necesidades de los grandes contratistas y mandantes, abarcando servicios que van desde maquinaria pesada y soporte técnico hasta logística, transporte, lubricantes y arriendos. El objetivo es eliminar fricciones operativas para sus clientes, subraya Tomás Vila Ramírez, gerente general y el menor de sus hermanos. “El cliente no quiere problemas y para eso, nosotros estamos preparados”.

Inversiones y proyecciones

Actualmente están embarcados en un proceso de ajuste internos para consolidar su posición en el mercado automotor y de servicios industriales, estrechando sus relaciones directas con la gran minería.

“Definimos que de 2026 en adelante sería nuestra consolidación. Ya estamos trabajando firmemente para ir directo con los mandantes también, sin intermediarios”, afirma, mencionando operaciones como Quebrada Blanca y SQM.

El proceso de fortalecimiento estructural incluye la incorporación de nuevos ejecutivos y profesionales, junto con la actualización de sus líneas operativas.

Entre las inversiones recientes destaca la adquisición de una línea de diagnóstico vehicular, tecnología equivalente a la utilizada en las plantas de revisión técnica y que permitirá entregar informes certificados, insumo cada vez más demandado por las mineras y empresas de transporte, equipo que será instalado en la casa matriz en Alto Hospicio.

El plan de inversiones continúa en áreas como arriendos, transporte y nuevas alianzas con proveedores (entre ellos Dercomaq, Comercial Kaufmann y Total Lubricantes), además de un componente ambiental que considera una planta de lavado de equipos con criterios sostenibles y la incorporación progresiva de energía solar en sus instalaciones.

Sin citar cifras, Tomás Vila destaca que la empresa cerró el año en línea con su planificación y, durante el último trimestre, registró incrementos en servicios y facturación, impulsados por mayores requerimientos de clientes industriales y mineros.

En Arica, en tanto, están impulsando un plan de consolidación para robustecer su presencia comercial y operacional.

Radio y TV

Pero además de sus negocios en servicios industriales, el grupo tiene presencia en el área de medios, un sector al que llegó casi por accidente, con Vila’s Radio, actualmente una de las emisoras más populares de la región.

El proyecto nació como una radio interna para los patios y talleres de la empresa, diseñada para reforzar la seguridad laboral, entregar mensajes preventivos y fortalecer la identidad corporativa entre los trabajadores.

La selección musical y los avisos fueron pensados para acompañar el ritmo del trabajo diario, sin distracciones, y para destacar las marcas con las que operaba la compañía. Con el tiempo, ese canal interno fue derivando hacia un proyecto mayor: primero la posibilidad de arrendar una frecuencia, luego la incorporación de periodistas, locutores y diseñadores, hasta consolidarse como un medio multiplataforma con presencia en Alto Hospicio, Arica y localidades cercanas, activo en acciones culturales, deportivas y comunitarias.

“Hace seis años se me dio la oportunidad de arrendar una frecuencia de radio, pero sin pensar que hoy día iba a ser un medio de comunicación como tal”, admite Tomás Vila. “Yo básicamente creé la radio para mandar mensajes de seguridad, que retornen todos a su casa”, frase que sintetiza el espíritu que dio origen a la emisora y que todavía hoy orienta su línea editorial.

La intención era simple: música adecuada al entorno laboral, mensajes preventivos y un medio para unificar la identidad corporativa. Sin embargo, con el tiempo la idea evolucionó. La emisora está ahora en pleno proceso de profesionalización, con la próxima integración de herramientas tecnológicas como una aplicación móvil, transmisiones desde terreno y un camión pantalla que permite coberturas en vivo.

Pero ya se visualiza el siguiente paso: explorar nuevos formatos audiovisuales, pensado como oferta regional y no sólo como un espacio puntual de contenidos. Para Vila Ramírez, el sello territorial es el componente que articula todo el proyecto.