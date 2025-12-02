Click acá para ir directamente al contenido
La firma de servicios mineros que fundó una de las radios más populares de Iquique, ahora va por un canal de TV

En su negocio principal de servicios industriales, Vila's Motor también está en pleno proceso de transformación, con la incorporación de nuevos ejecutivos y líneas operativas para estrechar sus relaciones directas con las grandes mineras, sin intermediarios.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 11:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte empresas empresarios IQUIQUE
<p>La firma de servicios mineros que fundó una de las radios más populares de Iquique, ahora va por un canal de TV</p>

