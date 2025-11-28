Llega el momento de elegir entre las 7 Magníficas de la Bolsa: ¿quién da más?
Ni burbuja ni 'boom' con la IA, toca discriminar entre los grandes valores.
Noticias destacadas
El tratamiento de las 7 Magníficas como un bloque compacto en bolsa ha pasado a la historia, dice Scott Chronert, analista de Citi. "En su lugar, los mercados están asumiendo que cada componente cotiza por sus fundamentos particulares relacionados con la inteligencia artificial (IA) y por otras influencias específicas".
Prueba de esa divergencia se vivió el martes en Wall Street. Nvidia caía cerca de un 5% a media sesión, ante el temor de algunos inversores a que otra magnífica, Alphabet, desarrolle unos chips capaces de competir con los suyos.
Chris Wood, de Jefferies, opina que "la apuesta genérica en bolsa por la IA ha superado ya sus mejores días. Es el momento de elegir quién -si es que alguno lo logra- puede monetizar mejor la IA en el mundo al margen de China. Mi conjetura es que la victoria será para Alphabet, que está integrando de manera exitosa GeminiAI en su buscador tradicional [Google]".
Citi considera que Nvidia, Microsoft y Apple "son los valores más importantes a partir de ahora entre las grandes cotizadas de Wall Street".
La realidad es que el mercado viene diferenciando desde hace meses. En lo que va de 2025, Alphabet sube un 68%, Nvidia un 26%, Apple un 14%, Microsoft un 13%, Tesla (que siempre ha desentonado en el grupo) un 10%, Meta un 5% y Amazon solo un 4%. En el ámbito de la renta fija, el costo de los bonos de empresas más endeudadas como Oracle y CoreWeave también ha repuntado.
Es cierto que, tradicionalmente, en el ámbito tecnológico hay un grupo ganador que se lo lleva casi todo. Hasta ahora, se había pensado que el desarrollo de la IA es tan ingente que todas las magníficas -y otras firmas del sector como AMD, Oracle y Broadcom- pueden llevarse parte de la torta.
Si se va hacia una concentración en pocas manos de ese pastel, y ante la dificultad de acertar cuál es el caballo ganador, queda observar las valoraciones. Al margen de Tesla, según Citi, el PER (múltiplo de precio sobre beneficios) de Nvidia es de 44 veces, mientras que el de las otras tecnológicas se mueve entre 25 y 35 veces. La media del S&P 500 es de 21 veces.
Esos múltiplos parecen descontar el monopolio de Nvidia en el suministro de chips para la IA (con el resto de empresas como compradores cautivos para equipar sus carísimos centros de datos), algo que las últimas noticias ponen en cuestión.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Clínica Las Condes firma convenio docente con Universidad Andrés Bello por unos US$ 37 millones
“El propósito es asegurar la formación de estudiantes de pre y postgrado y técnicos en salud en entornos clínicos de alta complejidad, el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia tecnológica con impacto en la práctica clínica", detalló la entidad.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete