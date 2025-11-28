Llega el momento de elegir entre las 7 Magníficas de la Bolsa: ¿quién da más?

El tratamiento de las 7 Magníficas como un bloque compacto en bolsa ha pasado a la historia, dice Scott Chronert, analista de Citi. "En su lugar, los mercados están asumiendo que cada componente cotiza por sus fundamentos particulares relacionados con la inteligencia artificial (IA) y por otras influencias específicas".

Prueba de esa divergencia se vivió el martes en Wall Street. Nvidia caía cerca de un 5% a media sesión, ante el temor de algunos inversores a que otra magnífica, Alphabet, desarrolle unos chips capaces de competir con los suyos.

Chris Wood, de Jefferies, opina que "la apuesta genérica en bolsa por la IA ha superado ya sus mejores días. Es el momento de elegir quién -si es que alguno lo logra- puede monetizar mejor la IA en el mundo al margen de China. Mi conjetura es que la victoria será para Alphabet, que está integrando de manera exitosa GeminiAI en su buscador tradicional [Google]".

Citi considera que Nvidia, Microsoft y Apple "son los valores más importantes a partir de ahora entre las grandes cotizadas de Wall Street".

La realidad es que el mercado viene diferenciando desde hace meses. En lo que va de 2025, Alphabet sube un 68%, Nvidia un 26%, Apple un 14%, Microsoft un 13%, Tesla (que siempre ha desentonado en el grupo) un 10%, Meta un 5% y Amazon solo un 4%. En el ámbito de la renta fija, el costo de los bonos de empresas más endeudadas como Oracle y CoreWeave también ha repuntado.

Es cierto que, tradicionalmente, en el ámbito tecnológico hay un grupo ganador que se lo lleva casi todo. Hasta ahora, se había pensado que el desarrollo de la IA es tan ingente que todas las magníficas -y otras firmas del sector como AMD, Oracle y Broadcom- pueden llevarse parte de la torta.

Si se va hacia una concentración en pocas manos de ese pastel, y ante la dificultad de acertar cuál es el caballo ganador, queda observar las valoraciones. Al margen de Tesla, según Citi, el PER (múltiplo de precio sobre beneficios) de Nvidia es de 44 veces, mientras que el de las otras tecnológicas se mueve entre 25 y 35 veces. La media del S&P 500 es de 21 veces.

Esos múltiplos parecen descontar el monopolio de Nvidia en el suministro de chips para la IA (con el resto de empresas como compradores cautivos para equipar sus carísimos centros de datos), algo que las últimas noticias ponen en cuestión.