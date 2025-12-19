El gran año del mercado dispara la cantidad de millonarios en el mundo y en Chile suben su patrimonio
Según el informe de UBS el mundo tiene 287 nuevos multimillonarios y ya son casi 3.000 personas que cuentan con un patrimonio superior a US$1.000 millones. En Chile, cinco personajes entran al listado.
De acuerdo con el Billionaire Ambitions Report 2025 de UBS, publicado este mes, la riqueza total de los multimillonarios a nivel mundial alcanzó un récord histórico de US$ 15,8 billones (millones de millones), lo que implica un crecimiento de 13% en solo 12 meses.
Aspiraciones y temores
Cambios geográficos y de sectores
Europa, en contraste, ofreció una imagen más diversa. Mientras Alemania fue el mercado más dinámico del continente, Francia mostró una contracción significativa, afectada por la corrección en el sector del lujo.
Los cinco protagonistas chilenos
