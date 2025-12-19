El gran año del mercado dispara la cantidad de millonarios en el mundo y en Chile suben su patrimonio

Según el informe de UBS el mundo tiene 287 nuevos multimillonarios y ya son casi 3.000 personas que cuentan con un patrimonio superior a US$1.000 millones. En Chile, cinco personajes entran al listado.

El 2025 quedará registrado como uno de esos años que marcan un punto de inflexión en los mercados financieros globales. No solo por la recuperación y el buen desempeño de los activos tras un periodo de alta volatilidad, sino porque volvió a ponerse en evidencia un fenómeno: la aceleración en la creación de grandes fortunas y la irrupción de una nueva generación de millonarios y multimillonarios.



De acuerdo con el Billionaire Ambitions Report 2025 de UBS, publicado este mes, la riqueza total de los multimillonarios a nivel mundial alcanzó un récord histórico de US$ 15,8 billones (millones de millones), lo que implica un crecimiento de 13% en solo 12 meses.





El número de personas con patrimonios superiores a los US$ 1.000 millones también aumentó con fuerza. Hoy existen 2.919 multimillonarios en el mundo, 287 más que el año anterior y lo que implica un alza cercana al 9%.

Los mercados han ofrecido un terreno fértil para la acumulación de riqueza, en los últimos cuatro años el número de multimillonarios ha crecido en 727 personas.

Detrás de estas cifras hay un motor claro: el rally del mercado global. No sólo la bolsa chilena se alista para cerrar con su mejor desempeño en tres décadas, sino que hay un rally en casi todos los rincones del mundo y clases de activo.





El índice accionario global ha escalado un 17% impulsado por los mercados emergentes, las inversiones en instrumentos de renta fija lograron rendimientos superiores al 6% en EEUU y de doble dígito en el resto de los mercados, mientras que metales como el la plata, el oro, el cobre suben 126%, 65% y 36% respectivamente.





Pero, más allá del auge de los activos financieros, el reporte del banco suizo desglosa que el nuevo grupo de super ricos en dos grandes grupos este año.





El primero es la creación de riqueza a partir de nuevos negocios. En 2025, 196 personas se convirtieron en multimillonarias gracias a emprendimientos propios, el segundo registro más alto desde que UBS elabora este informe.





A diferencia de lo ocurrido en 2021 —cuando el salto estuvo explicado en buena medida por la abundante liquidez y la inflación de los precios tras la pandemia—, el fenómeno actual responde a la creación efectiva de empresas en sectores como tecnología, infraestructura, energía, consumo, servicios financieros e incluso alimentos y restaurantes.





Estados Unidos lideró en este grupo, concentrando cerca de la mitad de los nuevos multimillonarios “self-made”, impulsados por el buen momento de las acciones tecnológicas y por el protagonismo de la inteligencia artificial en los modelos de negocio.





El segundo gran grupo es por herencias. El informe confirma que el llamado “gran traspaso de riqueza” ya no es una promesa a futuro, sino un proceso en plena marcha.





Aspiraciones y temores

El informe también profundiza en que no solo se está redefiniendo la cantidad de super ricos, sino también las prioridades y comportamientos de quienes la administran.





Según la encuesta incluida en el informe, más del 80% de los multimillonarios con hijos declara que su principal aspiración es que la siguiente generación construya su propio camino y no dependa exclusivamente del patrimonio heredado. La profesionalización de la gestión, el auge de los family offices y una mirada más estratégica de largo plazo aparecen como rasgos comunes.





El mismo reporte advierte que los grandes patrimonios observan con atención los riesgos que asoman en el horizonte: tensiones geopolíticas, conflictos comerciales, aranceles, incertidumbre regulatoria e inflación siguen figurando entre las principales preocupaciones.





Cambios geográficos y de sectores

Otra de las sorpresas es que el mapa de la riqueza global sigue ajustándose. EEUU concentra el mayor crecimiento patrimonial, registrando casi un tercio de los multimillonarios del mundo y alrededor de US$ 7 billones en patrimonio.





Sin embargo, los ojos estuvieron este año en Asia, donde el dinamismo es cada vez más evidente. China volvió a ganar protagonismo en 2025, con un crecimiento superior al 20% en la riqueza de sus multimillonarios, impulsado por la recuperación del sector tecnológico y el renovado interés en la narrativa de innovación local.





Un caso que destaca con fuerza es Singapur. El país se consolidó como uno de los principales hubs de riqueza en Asia, con un salto de más de 60% en el patrimonio de sus multimillonarios, apoyado tanto en la llegada de nuevos residentes de alto patrimonio como en el crecimiento de activos financieros y empresariales. El sudeste asiático, en general, aparece como una región ganadora en este proceso de relocalización del capital.



Europa, en contraste, ofreció una imagen más diversa. Mientras Alemania fue el mercado más dinámico del continente, Francia mostró una contracción significativa, afectada por la corrección en el sector del lujo.





América Latina sigue siendo un actor menor en el tablero global, con avances puntuales pero sin un cambio estructural. Brasil y México enfrentaron un año complejo, con caídas en el patrimonio agregado, mientras que Chile mantuvo su posición.

Los cinco protagonistas chilenos

De los casi 20 millones de personas que viven en Chile, solo cinco tienen una fortuna superior a los US$ 1.000 millones, indican los datos del informe publicado por UBS.





Pese a que el banco suizo no entrega el desglose de nombres, la revista Forbes sí lo hace de forma anual. En el país la protagonista es Iris Fontbona -viuda de Andrónico Luksic Abaroa- quien sigue liderando el ranking nacional este 2025 con holgura y es la mujer más rica de América Latina, con una fortuna de US$28.100 millones.





Lo sigue Julio Ponce Lerou, con US$2.300 millones, seguido por Roberto Angelini con US$1.900 millones y por su hermana Patricia Angelini, quien acumula US$1.500 millones. Cierra la lista Luis Enrique Yarur Rey, expresidente del Bci, con una fortuna de US$1.300 millones.





Cabe mencionar que Forbes también considera en el grupo al chileno Jean Salata, quien reside en Hong Kong, sin embargo UBS no. El banco suizo utiliza criterios distintos como, por ejemplo, el lugar de residencia habitual, las fortunas familiares, y la metodología y la fecha de los estudios.