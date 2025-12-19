Cifras en EEUU y leyes en China

Será una semana corta para la mayoría de los mercados, pero la agenda trae un reporte clave.

Hasta ahora los mercados se rehúsan a contagiarse del espíritu navideño. Con la posibilidad de un rally en juego y una semana corta por delante, Wall Street se prepara para recibir el retrasado reporte del PIB del tercer trimestre de EEUU.

El cierre del Gobierno federal afectó la tradicional publicación del primer cálculo del PIB, por lo que el reporte a publicarse el 23 de diciembre corresponde a la segunda y penúltima lectura de la cifra. Las expectativas son positivas. El consenso del mercado apunta a una expansión anual de 3,2% en el tercer trimestre. La Reserva Federal de Atlanta proyecta un crecimiento de 3,5%. Si bien sería una desaceleración respecto al 3,8% del segundo trimestre, confirmaría que la economía estadounidense ha navegado mejor de lo esperado los golpes de la incertidumbre política y el alza de aranceles.

El reporte del PIB llegará acompañado de datos de órdenes de bienes durables (martes 23) y de producción industrial (miércoles 24), pero en ambos casos se trata todavía de cifras correspondientes a octubre.

Es poco probable, pero en la agenda del mercado también están posibles anuncios sobre el futuro presidente de la Reserva Federal y los aranceles. El Presidente estadounidense, Donald Trump, inicialmente tenía previsto definir al reemplazo de Jerome Powell antes de Navidad. El anuncio se habría postergado hasta los primeros días de enero, pero tras entrevistas recientes con dos candidatos hay expectativas de un anuncio inminente.

La Corte Suprema también podría anunciar en cualquier momento su fallo respecto a la legalidad de los aranceles. Por ahora la agenda del Tribunal estadounidense no sugiere un fallo inminente, pero la Casa Blanca no ha ocultado su interés de contar con una decisión antes de fin de año.

Definiciones en Beijing

Las reuniones del Comité Permanente Congreso Popular de China no suelen capturar titulares principales, pero es una instancia importante de definición de políticas públicas. La próxima reunión del que es el máximo órgano legislativo de China se realizará entre el 22 al 27 de diciembre.

En la agenda aparecen leyes que atienden a problemas estructurales, otros más inmediatos y otros estratégicos. El Comité revisará 14 proyectos de ley, algunos por primera vez y otros podrían incluso ser aprobados la próxima semana. Entre ellos destaca una ley para impulsar los servicios de sala cuna y cuidado para menores de tres años. Ya en mayo pasado se anunciaron subsidios para el cuidado infantil, como una medida para impulsar la natalidad.

También se revisará una polémica ley para la unidad nacional, que pondría bajo presión a las minorías étnicas. Otro proyecto busca cambiar la forma en que se aprueban los planes nacionales estratégicos, y otro que cubre la administración de los recursos naturales. Además, la ley para "fortalecer el tránsito seguro, la investigación científica, el desarrollo y la explotación” en la Antártica.

Vale seguir de cerca

Jornada bursátil

La mayoría de las bolsas occidentales tendrán jornadas cortas (hasta las 1pm) el 24 de diciembre y permanecerán cerradas el 25. Las principales plazas europeas y Hong Kong también estarán cerradas el 26 de diciembre.

PIB regional en Chile

En Chile, el Banco Central publica el PIB regional del tercer trimestre (martes 23) y el INE reporta el índice de precios al productor (miércoles 24).

Cifras en Japón

Japón publicará cifras económicas el 25 de diciembre, incluyendo ventas de producción industrial. El BOJ entregará las minutas de su última reunión de política monetaria (martes 23).

Actividad económica

México y Argentina reportan cifras de actividad económica de octubre (lunes 22).