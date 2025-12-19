Cifras en EEUU y leyes en China
Será una semana corta para la mayoría de los mercados, pero la agenda trae un reporte clave.
Noticias destacadas
Hasta ahora los mercados se rehúsan a contagiarse del espíritu navideño. Con la posibilidad de un rally en juego y una semana corta por delante, Wall Street se prepara para recibir el retrasado reporte del PIB del tercer trimestre de EEUU.
El cierre del Gobierno federal afectó la tradicional publicación del primer cálculo del PIB, por lo que el reporte a publicarse el 23 de diciembre corresponde a la segunda y penúltima lectura de la cifra. Las expectativas son positivas. El consenso del mercado apunta a una expansión anual de 3,2% en el tercer trimestre. La Reserva Federal de Atlanta proyecta un crecimiento de 3,5%. Si bien sería una desaceleración respecto al 3,8% del segundo trimestre, confirmaría que la economía estadounidense ha navegado mejor de lo esperado los golpes de la incertidumbre política y el alza de aranceles.
El reporte del PIB llegará acompañado de datos de órdenes de bienes durables (martes 23) y de producción industrial (miércoles 24), pero en ambos casos se trata todavía de cifras correspondientes a octubre.
Es poco probable, pero en la agenda del mercado también están posibles anuncios sobre el futuro presidente de la Reserva Federal y los aranceles. El Presidente estadounidense, Donald Trump, inicialmente tenía previsto definir al reemplazo de Jerome Powell antes de Navidad. El anuncio se habría postergado hasta los primeros días de enero, pero tras entrevistas recientes con dos candidatos hay expectativas de un anuncio inminente.
La Corte Suprema también podría anunciar en cualquier momento su fallo respecto a la legalidad de los aranceles. Por ahora la agenda del Tribunal estadounidense no sugiere un fallo inminente, pero la Casa Blanca no ha ocultado su interés de contar con una decisión antes de fin de año.
Definiciones en Beijing
Las reuniones del Comité Permanente Congreso Popular de China no suelen capturar titulares principales, pero es una instancia importante de definición de políticas públicas. La próxima reunión del que es el máximo órgano legislativo de China se realizará entre el 22 al 27 de diciembre.
En la agenda aparecen leyes que atienden a problemas estructurales, otros más inmediatos y otros estratégicos. El Comité revisará 14 proyectos de ley, algunos por primera vez y otros podrían incluso ser aprobados la próxima semana. Entre ellos destaca una ley para impulsar los servicios de sala cuna y cuidado para menores de tres años. Ya en mayo pasado se anunciaron subsidios para el cuidado infantil, como una medida para impulsar la natalidad.
También se revisará una polémica ley para la unidad nacional, que pondría bajo presión a las minorías étnicas. Otro proyecto busca cambiar la forma en que se aprueban los planes nacionales estratégicos, y otro que cubre la administración de los recursos naturales. Además, la ley para "fortalecer el tránsito seguro, la investigación científica, el desarrollo y la explotación” en la Antártica.
Vale seguir de cerca
Jornada bursátil
La mayoría de las bolsas occidentales tendrán jornadas cortas (hasta las 1pm) el 24 de diciembre y permanecerán cerradas el 25. Las principales plazas europeas y Hong Kong también estarán cerradas el 26 de diciembre.
PIB regional en Chile
En Chile, el Banco Central publica el PIB regional del tercer trimestre (martes 23) y el INE reporta el índice de precios al productor (miércoles 24).
Cifras en Japón
Japón publicará cifras económicas el 25 de diciembre, incluyendo ventas de producción industrial. El BOJ entregará las minutas de su última reunión de política monetaria (martes 23).
Actividad económica
México y Argentina reportan cifras de actividad económica de octubre (lunes 22).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
Nuevo flanco en reajuste del sector público: clínicas privadas se manifiestan contra iniciativa ligada a mutuales de seguridad
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete