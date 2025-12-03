La inflación volvería a repuntar en noviembre de la mano de un rebote de precios tras el Cyber Monday

Analistas prevén una variación mensual de 0,3% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del undécimo mes del año.

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sorprendió con una baja de un punto en su variación anual, desde un 4,4% a un 3,4%

Pero en noviembre, todo indica que la inflación volvería a subir.

Según la mayoría de las estimaciones del mercado, el IPC anotaría una variación mensual de 0,3% en el undécimo mes del año. Así lo delinearon las últimas Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) y Encuesta de Operadores Financieros (EOF).

Aquel resultado llevaría a la inflación en 12 meses a un 3,5%.

“Parte de esta alza respondería a un rebote de los precios tras el Cyber Monday que se llevó a cabo durante octubre. Así, las divisiones de alimentos y equipamiento y mantención del hogar explicarían mayormente el aumento en el IPC del último mes”, planteó la economista de BICE Inversiones, Marcela Calisto.

El Departamento de Estudios de Coopeuch prevé que por el lado de las incidencias positivas estarán vestuario y calzado, y alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que entre las incidencias negativas figurarán bebidas alcohólicas y tabaco y viviendas y servicios básicos.

En un informe, Scotiabank Chile señaló que esperan que el IPC sin volátiles aumente un 0,5% mensual por aumentos en precios de bienes y de servicios. En tanto, estiman una variación de 0,1% mensual para los ítems volátiles.

El equipo económico liderado por Jorge Selaive prevé alzas en los precios de carnes, otros no perecibles y el pan.

En contrapartida, la división de transporte aportaría con incidencia negativa en el mes, en gran parte debido a la baja en los precios de las gasolinas, mencionaron.

Algo distante de sus pares, el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, estima un avance mensual de 0,2%, “explicado principalmente en el alza mensual de vestuario y calzado, así como información y comunicación”.

“En medio del efecto de la contención del precio de bienes transables dada la apreciación del tipo de cambio nominal en dicho mes respecto al mes precio y un ajuste a la baja del precio de los combustibles de consumo vehicular”, agregó Ortiz.

De cumplirse su pronóstico, la inflación anual se mantendría en 3,4%.

Expectativas de precios internos de las empresas

Este miércoles el Banco Central publicó la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) del trimestre móvil agosto-octubre, donde las medianas de las expectativas de inflación de las empresas para los próximos 12 y 24 meses se mantienen en 4% y 3,5% respectivamente.

En el ámbito de otras expectativas, se sigue reduciendo el porcentaje de compañías que espera un aumento en los costos de sus insumos, mientras que aquellas que esperan subir sus precios de venta en 12 meses más aumentan levemente.

“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario donde los precios de venta se mantienen sin variaciones en los últimos meses, en torno a la zona de neutralidad. Por otro lado, la percepción de aumento de costos se mantiene similar a los meses anteriores”, se lee en el reporte del instituto emisor.

Mientras que, los niveles de venta y los márgenes de ganancia muestran una leve reducción.

Respecto de la influencia de distintos factores sobre los precios de venta de los bienes y servicios ofrecidos por las firmas, el sondeo muestra que se reduce el efecto de los volúmenes o niveles de las ventas sobre dichos precios.

“Tanto los costos como el precio del dólar generan presiones al alza en los precios, con una intensidad similar respecto del trimestre móvil anterior”, aseguró la entidad monetaria.