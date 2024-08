Ley de datos: efecto paralizante

Cartas

Señor Director:

El texto recientemente aprobado por la comisión mixta en el proyecto de ley de protección de datos tiene dos graves falencias.

Primero, contiene multas desproporcionadas para las infracciones, las que no se condicen con nuestra realidad. Multas de $ 1.300 millones y que pueden llegar al 4% de los ingresos totales de la empresa, sin tope alguno, no tienen similitud con ninguna otra sanción de nuestro ordenamiento. Segundo, las empresas no domiciliadas en Chile ni siquiera deben designar un representante legal en el país, basta que provean un correo electrónico.

Una ley que sancione con multas excesivas no ordena conductas ni incentiva el cumplimiento, lo que genera es un efecto paralizante. La amenaza de estos montos será un desincentivo a la inversión en Chile y el sector, y una barrera al emprendimiento digital. La ley ignora a los prestadores de servicios transfronterizos, es evidente que el incentivo a las empresas digitales será a domiciliarse en otro país para proveer servicios hacia Chile, con el consiguiente impacto de menos inversión, menos empleo, y menos protección de datos.

Las normas tienen un rol disciplinador, pero deben también facilitar las actividades económicas legítimas. Si queremos alcanzar el 25% del PIB en economía digital debemos construir un ecosistema robusto, virtuoso, y creativo, donde las normas sean justas, proporcionales y no discriminatorias.

Alfie Ulloa U.

Presidente de Chiletelcos A.G