Liderazgo en innovación

Cartas

Señor Director:

El Índice Global de Innovación 2024 posiciona a Chile como el segundo país más innovador de América Latina, detrás de Brasil. Este avance subraya nuestro compromiso en este ámbito, pese a desafíos en desarrollo económico, digitalización y sostenibilidad.

La transformación empresarial mediante habilitadores digitales es fundamental para que los beneficios de la innovación lleguen a todos. La digitalización ha optimizado la cadena de suministro en la minería y ha mejorado la eficiencia del retail en más del 30%, con análisis de datos. Sin embargo, la tecnología va más allá de los logros sectoriales: puede mejorar la vida de las personas y promover un desarrollo sostenible. Como destaca Andrew McAfee en More From Less, la tecnología permite “más bienestar y mayor eficiencia en el uso de recursos naturales”. Chile tiene la oportunidad de aplicar esta visión para fortalecer la economía sin comprometer recursos, beneficiando a futuras generaciones.

La IA juega un papel clave, y su adopción crece en grandes corporaciones y PYME, democratizando la innovación. Con políticas que fomentan emprendimiento e inversión tecnológica, y una colaboración constante entre sector privado y academia, Chile puede liderar la innovación en la región, adaptándose rápidamente y garantizando que la transformación digital sea inclusiva.

Patricio Martínez R.

Gerente General de SAP Chile