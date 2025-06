Los recordatorios de Dominga

Señor Director:

El reciente fallo del Tribunal Constitucional en el caso Dominga nos recuerda, con cierta crudeza, una obviedad que no debiera requerir pronunciamiento judicial: los órganos del Estado están obligados a cumplir la ley y las sentencias judiciales.

Que un tribunal superior deba intervenir para recordarle a la administración que no puede reinterpretar un fallo ni evadir su cumplimiento evidencia un problema institucional más profundo. En un Estado de Derecho, el respeto a las competencias de cada órgano no es una formalidad, sino un pilar esencial para la confianza pública y la estabilidad regulatoria.

Cuando el sistema exige que una sentencia especifique cómo y cuándo debe cumplirse -porque de lo contrario se desnaturaliza o dilata- no solo se afecta al titular del proyecto involucrado. Se afecta la legitimidad de todo el aparato institucional.

Una democracia madura no debería necesitar recordatorios sobre el imperio del derecho. Y sin embargo, ocurre.



María José Vidal Olmedo

Abogada especialista en Derecho Minero, socia de VA – Vidal Abogados