No retrocedamos en diversidad

Señor Director:

Este junio se siente distinto. Muchas empresas, que hasta hace poco levantaban con orgullo sus banderas de inclusión, hoy prefieren el silencio. Algo cambió. El clima se volvió más tenso, las ideologías más rígidas, el temor a incomodar más presente.

La construcción de culturas auténticamente inclusivas no depende del calendario ni de las encuestas. Incluir es comprometerse con el respeto, con la escucha, con la convicción de que los equipos diversos no solo reflejan mejor a la sociedad, sino que toman decisiones más justas y sostenibles.

Cuando algunos retroceden por cálculo o comodidad, es posible distinguir con claridad a quiénes lideran desde lo profundo y no desde la conveniencia. Lo que importa es sostener la diversidad cuando incomoda, cuando desafía y pone a prueba lo que decimos ser.

Valeria Cox

Líder regional de Diversidad e Inclusión de Stanton Chase.