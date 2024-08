Núcleo íntimo

Cartas

Señor Director:

Quisiera complementar la nota publicada por DF en relación con la situación que afecta a Patricio Contesse.

En mi caso, hoy se cumple exactamente un año y medio desde que enfrento un juicio oral por un delito que inventó la Fiscalía, hace prácticamente una década. Todo indica que nos queda por lo menos un año más. Treinta meses de juicio oral.

Este proceso ha detenido mi vida. Una de las últimas maniobras que hizo el Ministerio Público fue anexar mi causa, que se tramitó separadamente, a la de SQM, impidiendo que tuviese un juicio oral propio por el falso delito de que se me acusa.

Estoy escribiendo un libro en que relato esta injusta situación, pero quiero precisar una nota de DF en que se informa que frecuentemente concurro hasta la casa de Patricio Contesse y a su campo, junto a su círculo cercano. No es efectivo. Conocí a Patricio Contesse a fines de la década del 2000. Con el tiempo nos hicimos amigos, al igual que con muchos empresarios, gerentes y ejecutivos que conocí en mi vida, pero nunca como para integrar ese núcleo tan íntimo. Nunca he sido invitado y, por tanto, nunca he ido a la casa de Patricio a celebrar su cumpleaños con las personas que ahí se mencionan y tampoco he ido a su campo, lugar que no conozco.

Por último, deseo señalar que la cifra de lo que le ha costado al Estado este juicio hasta la fecha supera con creces los $ 2.214 millones. Ello no considera el costo de las defensas ni el sufrimiento de las familias.

Agradezco que DF contribuya a poner en evidencia esta tremenda injusticia, fruto del encono ideológico de un grupo de fiscales que desacreditan el rol del Ministerio Público.

Pablo Longueira Montes