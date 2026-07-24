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Ordenamiento territorial e infraestructura

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Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

La reciente carta de ChileCarne sobre el futuro de la carne acierta al señalar que las normas de ordenamiento territorial serán claves para compatibilizar la actividad económica en los sectores rurales. Cabe agregar una dimensión sin la cual ese objetivo no se sostiene: la infraestructura.

Ordenar el territorio no es solo un desafío normativo. Es, en el fondo, decidir dónde y cómo llega la conectividad vial, portuaria, hídrica y energética que hace posible producir, exportar y convivir con las comunidades. No se compatibilizan usos del suelo sin la infraestructura habilitante que sostiene esa coexistencia.

Lo mismo ocurre con la certeza jurídica. La incertidumbre regulatoria que traba nuevos proyectos de infraestructura es la misma que hoy encarece y frena la actividad productiva rural. Avanzar hacia un marco que otorgue previsibilidad beneficia a ambos por igual y, con ello, a la competitividad del país.

Antonia Bordas

Asesora del Cpi

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