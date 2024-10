¿Qué hacer con TVN?

Cartas

Señor Director:

Fernando Acuña escribe una carta ayer comentando mi columna de la semana pasada sobre Netflix y TVN. Me parece que estamos de acuerdo en tres puntos al menos. Netflix es más competitivo que TVN; TVN es un medio público; y TVN necesita una gran corrección.

Para mí, esa gran corrección no debería excluir la posibilidad de cerrar o vender. Para Acuña sí, por su carácter público. Dos comentarios en torno a esta discrepancia. El primero, el TVN que conocemos no está “libre de la interferencia política y la presión a partir de las fuerzas comerciales”, lo que pone en cuestión que, en los hechos, sea un medio público. El segundo, para liberarse de esos amarres necesitaría no solo financiamiento público, como se está pidiendo, sino que también un cambio drástico de foco en su programación que le permita agregar un valor diferenciador y que, además, sea atractivo para una audiencia transversal y numerosa. Es decir, podría reducirse a su señal noticiosa, como planteo en mi columna, quizás agregando la señal de NTV u otras del tipo, como plantea Acuña.

De seguirse este camino, evitando cerrar o vender, los desafíos son mayúsculos: reducir drásticamente su tamaño y liberarse de la interferencia política. ¿Tienen TVN y el sistema que lo rodea suficiente capacidad adaptativa para acometerlos? Ésa es la pregunta.

Juan Carlos Eichholz