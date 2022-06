¿Se pude pensar en una tercera vía?

Cartas

Señora Directora:

Ya se conoce la propuesta final de la Convención Constitucional. Para algunos sectores, esta propuesta debe ser aprobada solo porque ha emanado de un órgano democrático. Esta postura se encuentra amparada en la consigna “enterrar la Constitución de Pinochet”.

Otros consideran que el contenido de esta propuesta constitucional es imperioso para llevar a cabo transformaciones que permitan hacer de Chile un país más justo. Por otro lado, hay quienes piensan que el texto constitucional vigente (Constitución de 1980 con sus modificaciones), ha permitido lograr importantes avances que han llevado a Chile a las puertas del desarrollo.

Finalmente, están los que consideran que Chile sí necesita una nueva Constitución, pero se han decepcionado del trabajo de la Convención.

En este contexto, algunos sectores políticos y académicos se han mostrado partidarios de buscar una tercera vía para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. ¿Es posible?

Esta vía no está contemplada expresamente en el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” ni en la institucionalidad constitucional que ha permitido la instalación y desarrollo de nuestro proceso constituyente.

Sin embargo, considero que los días de la Constitución vigente están contados. El 78,28% de los que votaron apruebo decidieron que quería un nuevo texto constitucional. Por eso, un eventual triunfo del “rechazo” no debe ser interpretado como una validación de la Constitución de Pinochet (que en estricto rigor ya no lo es), sino solo como el rechazo a una propuesta que no cumple con uno de sus objetivos políticos esenciales: unir a Chile.

Jorge Astudillo Muñoz

Académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar