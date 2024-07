Separación de la industria previsional

Cartas

Señor Director:

Cuando Portugal fue campeón de la Eurocopa 2016, se percibió como un mérito de todo el equipo. En cambio, cuando la selección del país ibérico ha perdido en los últimos torneos, todos los dardos apuntan a Cristiano Ronaldo. Si se separa la industria y terminan con las AFP, ¿a quién culparemos nosotros cuando la ciudadanía no lo vea reflejado en mejores pensiones? Muchos expertos, incluyendo la mesa técnica, han sugerido repetidamente no promover este cambio tan radical. Primero, la probabilidad de que un monopolio licitado ofrezca mejores resultados es muy baja. Basta observar las licitaciones de la AFC, donde hubo un solo postor en 2011 y 2021, para ver que este modelo no ha sido exitoso. Segundo, esto no mejora pensiones.

Para poder sacar adelante una buena reforma, en lugar de perder y buscar culpables, hay riesgos que simplemente no debemos tomar. Es hora de confiar en los expertos y no seguir defendiendo consignas que no contienen argumentos técnicos.

Matías Vargas Vera

Investigador Observatorio Perspectivas