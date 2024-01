¿Subir impuestos? La informalidad es primero

Cartas

Señor director:

Se ha iniciado una nueva conversación sobre reforma tributaria y esta vez parece ir en la línea correcta: disminuir el impuesto de primera categoría a las empresas para estar al nivel de la OCDE. No obstante, al mismo tiempo se habla de subir los impuestos a las personas.

Antes de pensar en subir el impuesto a las personas, o a los retiros que se hacen de las empresas, parece necesario analizar quiénes pagarán ese impuesto. No parece razonable que exista más de un 70% de personas en Chile que no pagan impuestos. No parece razonable que exista una tasa de informalidad tal que algunos estudios hablan de un 50% de evasión.

Quienes por seguro pagarán, serán los pequeños empresarios, las grandes empresas, y los trabajadores asalariados (los tres más grandes cumplidores tributarios en Chile).

Comencemos por terminar con la informalidad, ampliar la base de contribuyentes y volver a tener crecimiento. Sólo después de eso pensemos en subir un impuesto a quienes hoy son los que más y mejor cumplen, y los que más impuestos pagan.

Alejandro Chechilnitzky

Socio Guerrero Olivos