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Carlos Cruz Infante

SpaceX y el Musk geopolítico

CARLOS CRUZ INFANTE Director de lunae advisory

Por: Carlos Cruz Infante

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

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Ha resonado mucho la apertura en bolsa de SpaceX, la empresa controlada por Elon Musk y de la que se desprenden Starlink y Starship. ¿Cuál es la razón oficial de la apertura? “Construir los sistemas y tecnologías necesarios para hacer la vida multiplanetaria, entender la verdadera naturaleza del universo y extender la luz de la conciencia a las estrellas”, como declara el documento enviado a la SEC, el regulador estadounidense que autoriza este tipo de operaciones.

Con independencia de la macro narrativa, lo cierto es que Musk sigue la tendencia de la inversión estadounidense a nivel mundial: según fDi Intelligence, en el actual período del presidente Trump, “comunicaciones” ha sido el sector en el que más invierten los capitales estadounidenses fuera de EE.UU. Veamos por qué esta área es tan crítica a nivel geopolítico y cómo está transformando a Elon Musk en un jugador clave a nivel mundial en esa materia.

En primer lugar, los negocios más relevantes del sector “comunicaciones” son los data centers. Y es que, como declaró en marzo el CEO de Nvidia, el próximo paso de las grandes tecnológicas es el despliegue de data centers espaciales. Pese a las enormes dificultades físicas y de mantenimiento que conlleva construir estos centros en el espacio, podrán alcanzar dimensiones no vistas en la Tierra, lo que aumentará en unas 100 veces la capacidad de procesamiento de datos. 

“Avanzar hacia una jornada más humana, como propone la ley, también implica avanzar hacia herramientas mas inteligentes, que permitan mayor libertad entre las partes”.

Para mover las piezas de estos enormes legos, entra en juego otro eslabón clave de SpaceX: Starship, que requiere inyecciones de capital enormes y continuas. Se espera que Starship ponga en órbita una nave capaz de salir de la Tierra y regresar a ella, lo que supondrá una revolución para la industria espacial. Y es que, además de transportar componentes de data centers, la nave desplegará satélites de Starlink profusamente, aumentando su constelación actual hasta 20 veces. Esto habilita el servicio de telefonía celular satelital de Starlink y, sobre todo, refuerza significativamente el poder geopolítico de EE.UU. 

Starlink ha sido protagonista de los conflictos recientes. Ha permitido a Ucrania operar drones de forma remota y mantener operativos sus servicios de emergencia durante su guerra contra Rusia. Sin embargo, Musk también ha decidido cuándo “prestar” estos servicios y cuándo mantenerse al margen, como cuando en 2022 se abstuvo de activar Starlink en Sebastopol para una ofensiva ucraniana con drones submarinos para evitar ser cómplice de un “gran acto de guerra”. Asimismo, en 2026, miles de terminales Starlink fueron infiltrados en Irán para eludir los apagones digitales y la censura impuesta por el régimen iraní, y se permitió el acceso temporal gratuito al servicio en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. 

Chile forma parte de la red Starlink; de hecho, fuimos el primer país latinoamericano en el que comenzó a operar su servicio de telefonía celular satelital. Esto es un beneficio, sin duda, pero debemos ser conscientes de que la conectividad también es una herramienta de control diplomático. 

Por ejemplo, desde 2024, Starlink ha permitido la continuidad de las operaciones de organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza para las víctimas, aunque ha restringido el uso de internet por parte de civiles debido a las aprehensiones de Israel. Asimismo, en febrero Trump amenazó a Ucrania con desconectar Starlink si no cedía en su postura en las negociaciones para poner fin al conflicto.

El mundo está en una nueva carrera digital, en la que el espacio será vital. Sería precipitado promover hoy una regulación al respecto para Chile; sí es imperativo, en cambio, que la entrada de estos actores sea evaluada tanto por quienes diseñan políticas públicas como por quienes velan por la seguridad y el posicionamiento geopolítico del país. Las miradas financiera y comercial son necesarias, mas no suficientes.

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