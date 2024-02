¿Cuánta solidaridad hay en el sistema de pensiones?

El componente solidario de nuestro sistema de pensiones ha ido tomando mayor presencia en cobertura y gasto fiscal, como consecuencia de las transformaciones que se le han hecho en el tiempo. En 1975 se crearon las pensiones asistenciales (PASIS) que favorecían a los mayores de 65 años que no recibían una pensión de alguna de las Cajas Previsionales del antiguo sistema de pensiones por no haber cotizado y que fuesen carentes de recursos, así como también quienes no pudieran trabajar por problemas de invalidez o discapacidad. A quienes hubiesen cotizado al menos 20 años se les garantizaba una pensión mínima, a través de un subsidio por la diferencia entre la pensión mínima establecida y su pensión autofinanciada.