Desafíos para los CEO ante la nueva Ley de Protección de Datos

Acaba de ser publicada la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la que representa un importante paso para el país en la protección de la información de las personas. Esta nueva normativa no debe ser vista solo como un ajuste operativo por los gerentes generales, sino que como un verdadero desafío estratégico que requiere liderazgo, inversión y una comprensión profunda de las implicancias legales, tecnológicas y reputacionales.

La nueva ley representa principalmente tres desafíos para los CEOs. El primero es comprender la normativa en profundidad. Quiero ser muy claro en esto, esta función no es solo del CEO. La ley establece principios claros sobre la obtención, tratamiento y almacenamiento de datos personales, alineándose con normas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa. Esto implica que las empresas deben revisar sus políticas de manejo de datos y asegurarse de que cumplan con principios como la transparencia, la finalidad específica del tratamiento y la seguridad. Todas funciones que deben ser lideradas por los gerentes generales.

Cumplir con la ley no solo implica actualizar sistemas, sino también transformar la cultura organizacional. Esto requiere que los CEOs impulsen a través de toda la empresa la visión de que la protección de datos es un valor corporativo esencial.

El riesgo de no hacerlo es significativo. Las multas pueden alcanzar el equivalente al 4% de los ingresos anuales, un golpe financiero que ninguna organización puede permitirse. Además, las consecuencias reputacionales pueden ser devastadoras, especialmente en un contexto donde los consumidores son cada vez más sensibles a la protección de su privacidad.

El segundo gran desafío está en adoptar las herramientas tecnológicas necesarias para aplicar la nueva ley. El liderazgo debe priorizar inversiones en ese sentido y alinearlas con los objetivos estratégicos de la empresa. Sin embargo, integrar estas soluciones no es tarea sencilla. Según un estudio de Gartner, el 60% de las empresas a nivel global reportan dificultades para adaptar sus sistemas a las regulaciones locales de protección de datos. En Chile, el escenario no es diferente. La prioridad debe estar en implementar sistemas preventivos. Contar con un Modelo de Prevención de Infracciones, certificado por la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, atenuará la responsabilidad ante un eventual incumplimiento. El tercer gran desafío -y quizás el más difícil de todos- es el cambio cultural. Cumplir con la ley no solo implica actualizar sistemas, sino también transformar la cultura organizacional. Esto requiere que los CEOs impulsen a través de toda la empresa la visión de que la protección de datos es un valor corporativo esencial, promoviendo capacitaciones constantes y reforzando las buenas prácticas. Además, los empleados deben entender que la protección de datos no es una tarea exclusiva del área de TI o legal, sino una responsabilidad compartida. Este cambio cultural no ocurre de la noche a la mañana y exige un compromiso constante desde la alta dirección.

El rol de los gerentes generales será decisivo. No solo deben liderar la implementación de estas normativas, sino también inspirar un cambio cultural profundo que garantice que la protección de los datos personales se convierta en una prioridad corporativa.