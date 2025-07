Deuda pública se consolida por sobre el 41% del PIB y vuelve a marcar récord desde inicios de los 90

Uno de los puntos que ha levantado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en los últimos meses para dar cuenta del deterioro de las finanzas públicas chilenas, es que eventualmente se podría llegar a superar el límite considerado prudente de la deuda pública, ancla fijada en la regla fiscal en hasta 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto, claro, en caso de que no se tomen medidas correctivas para evitar que continúe abultándose el déficit fiscal, tanto efectivo como estructural.

Este lunes, el postulante al Consejo y probable próximo presidente de la entidad, Joaquín Vial, planteó en la comisión de Hacienda del Senado que uno de los riesgos para los siguientes años es que se supere ese límite: "Entramos a un territorio de luces amarillas y es urgente hacerse cargo del deterioro sostenido de las finanzas públicas, y de tomar medidas para quebrar la tendencia creciente de la deuda pública que hemos venido arrastrando por cerca de dos décadas, y que ya nos tiene muy cerca de alcanzar el límite de deuda prudente de 45% del PIB", dijo el exvicepresidente del Banco Central y exdirector de Presupuestos.

Las últimas cifras dadas a conocer por la Dirección de Presupuestos (Dipres) dan cuenta de que el nivel de endeudamiento bruto del Gobierno Central continúa rozando niveles no vistos desde el regreso a la democracia.

Acorde al informe trimestral, a marzo el stock de deuda bruta -que no considera por ejemplo a municipalidades, universidades ni empresas estatales- representó un 41,7% del tamaño de la economía, el mismo nivel que registró al cierre del 2024.

De esta forma, el ratio nuevamente alcanza un nivel no visto desde 1990, cuando la proporción era de 42,9% del Producto.

Respecto al trimestre previo, el stock total de acreencias se incrementó en casi US$ 9.000 millones, para totalizar US$ 139.724 millones. En la última década, el monto de la deuda casi se cuadruplicó, pasando de US$ 38.963 millones en 2015. El ratio en aquel entonces era de 17,4% del PIB.

La deuda interna totalizó US$ 89.974 millones en el trimestre, un alza de más de US$ 6.000 millones versus el cuarto precedente. Mientras que las acreencias con el exterior totalizaron US$ 49.750 millones, cerca de US$ 2.000 millones versus diciembre del 2024.

Cifra por sobre el cierre preliminar

Los datos definitivos de deuda bruta superan el cierre preliminar que dio el Ministerio de Hacienda el pasado dos de mayo, que se realizó en base a la ejecución presupuestaria del primer trimestre, previo a conocerse el dato definitivo del Producto Interno Bruto (PIB) del período enero-marzo.

En dicho lapso, la economía chilena creció un 2,3% interanual, cifra que se ubicó por sobre el 2,1% que se extraía de los Índices Mensuales de Actividad Económica (Imacec) del período.

Aquello habría incidido en que el endeudamiento bruto distara del 39,5% del PIB que expuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conferencia de prensa en Teatinos 120. Asimismo, el monto de la deuda en pesos chilenos ($ $132.193.544 millones) no varía entre el cierre de la ejecución presupuestaria y el informe trimestral de la deuda. Ambos informes se calcularon con PIB distintos, lo que también explica la diferencia.

"Los ingresos fiscales han estado creciendo de manera sistemática cada nuevo trimestre. Hemos estado viendo cifras mayores de crecimiento de los ingresos en el año terminado, en ese trimestre. Y del lado del gasto tenemos una trayectoria decreciente. Y, además, como si esto no fuera suficiente, en términos de deuda, las cifras al cierre del primer trimestre alcanzan al 39,5% del Producto, es decir, una cifra inferior al 41,7% con el cual cerró el año 2024”, aseguró el ministro en aquella ocasión.