Día de la mujer e iniciativas DEI: elegir con convicción no es una moda

La conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre cómo las mujeres han ganado terreno en el ámbito corporativo.

Muchas empresas han decidido terminar con las barreras culturales autoimpuestas de discriminación de cualquier tipo, raza, género, religión, etc. Y esto lo han hecho porque se han dado cuenta que les conviene, no porque sea una moda, sino porque los talentos que las organizaciones requieren son diversos, y en muchos casos, por un tema de oportunidades, no llegan a ser visibilizados para ser seleccionados.

“Como empresas debemos comprender que los esfuerzos por incluir a grupos con menor representación, en este caso las mujeres, son positivos para el negocio de la compañía y para la sociedad en su conjunto”.

Algunos agentes del mercado como fondos de inversión, de pensiones, etc., comenzaron a discrepar respecto a que algunas de estas iniciativas no maximizaban la utilidad de las empresas, y se comenzó a generar un ambiente adverso a estas políticas llamadas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Sin embargo, cabe preguntarse si fueron las políticas en sí mismas el problema o cómo han sido ejecutadas por las organizaciones.

Pero pongamos el foco en lo que conmemoramos este mes. Como empresas debemos comprender que los esfuerzos por incluir a grupos con menor representación, en este caso las mujeres, son positivos para el negocio de la compañía y para la sociedad en su conjunto.

Diversos estudios validan -lo que resulta de toda lógica- que las acciones para reducir las brechas de género contribuyen a maximizar la rentabilidad del negocio. Según una encuesta de la organización Internacional del Trabajo (OIT), el 57% de las empresas afirma que dichas iniciativas han impactado positivamente sus negocios, debido a que son más capaces de atraer y retener el talento a las organizaciones, y a que pueden aportar distintas miradas que son valiosas para la toma de decisiones. Todo esto supone hacerlo bien, elegir bien; y ese es el desafío.

Han sido precisamente las iniciativas DEI las que han permitido la expansión de la presencia femenina en los cargos de toma de decisiones. De acuerdo a un estudio de la Fundación ChileMujeres, las directoras de empresas que reportan a la CMF aumentaron un 11% entre 2021 y 2024.

Impulsar la diversidad de género en las empresas no debe ser una moda ni una tendencia circunstancial. Por el contrario, en SMU nos hemos certificado bajo la Norma chilena 3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, lo que nos ha permitido identificar y abordar brechas en la materia.

Como compañía, tenemos la convicción que las iniciativas DEI, elegidas por el directorio y accionistas generan valor, y en el contexto del negocio son fundamentales, porque generan un impacto significativo en la cultura organizacional, en la medida que se potencia la innovación, la productividad y el desempeño general de la compañía. En definitiva, la selección de las iniciativas que se definan deben formar parte del lineamiento estratégico, deben vivirse y formar parte del día a día de cada organización.