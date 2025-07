Kast afirma que buscará "bajar la carga tributaria en general” y acusa “ineficiencia y falta de gestión en el Estado”

“Lo que nosotros buscamos es bajar la carga tributaria en general. Hay mucha ineficiencia y falta de gestión en el Estado que mal usa los recursos”, sostuvo el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, quien también defendió su propuesta de eliminar las contribuciones para la primera vivienda de llegar a La Moneda.

Kast, en entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, sostuvo que “primero empecemos a usar mejor los recursos del Estado antes de decir que necesitamos más recursos para seguir financiando ineficiencia, operadores políticos".

Indicó que “vamos a proteger al buen funcionario público que hace la pega, pero el que no justifique que hace un trabajo para un bien social, se va a tener que ir”.

El presidenciable también indicó que están revisando 700 programas del Gobierno y “los que no aporten se van a terminar”, aclarando que los programas sociales no serán terminados.

El exdiputado adelantó que pronto va a ir detallando los temas económicos de su programa que se centra en dos pilares: seguridad y crecimiento.

"Impuesto injusto"

Kast valoró que Chile Vamos se sumara a estudiar una rebaja de las contribuciones de bienes raíces.

“Cada día somos más los que queremos eliminar las contribuciones para la primera vivienda”, sostuvo al explicar que “lo que planteamos es una exención de máximo de US$ 380 millones o US$ 400 millones, que en una primera instancia podrían ser unos US$ 170 millones; y en los cuatro años de Gobierno queremos lograr que toda la primera vivienda quede exenta de contribuciones”.

Frente a la posibilidad de que se reduzca los aportes que reciben las comunas por el Fondo Común Municipal (FCM), Kast indicó que “los municipios deben mejorar gestión, descontar recursos pagados por las licencias falsas” y descontar a los profesores que no hacen clases por paro. Adelantó que “a esos municipios, cualquier disminución del FCM, se va a reponer desde el Estado”.

Frente a las críticas que señalan que reducir las contribuciones beneficia a sectores más ricos, el presidenciable de Republicanos indicó que “más que hablar de impuestos de ricos y pobres, hablaría de impuestos justos y esto se ha transformado en un impuesto injusto, sumado a que no hay transparencia en los reavalúos”.