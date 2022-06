El rol de los privados en la política nacional del litio

Columnistas

EDUARDO BITRAN Académico Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI

La ministra de Minería en sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado presentó la política del gobierno respecto al recurso litio. Se abordaron tres aspectos fundamentales: la gobernanza de los salares, la investigación y el rol de una Empresa Nacional del Litio (ENL).

La propuesta de fortalecimiento de la gobernanza de los salares mediante el establecimiento de un cuerpo colegiado que integra a los actores públicos relevantes va en el sentido correcto, puesto que permite resolver fallas de coordinación en el ámbito de la política pública y corrige la decisión del gobierno anterior de cerrar el Comité Corfo de Minería No Metálica y Gobernanza de Salares. También es oportuna la creación de un Instituto de Investigación del Litio, articulado con las capacidades de las universidades para abordar los desafíos de sustentabilidad de esta actividad. De hecho, la creación del Instituto de Tecnologías Limpias, que aún no se concreta, tenía como uno de sus propósitos desarrollar un centro de pilotaje para el litio.

Por otra parte, se propone la participación privada en forma minoritaria en una empresa estatal de litio, sin embargo, la evidencia nos muestra que este no es un modelo que pueda generar valor al país. Bolivia ha seguido esa política y a pesar de tener los mayores recursos de litio del mundo, exporta menos de US$ 10 millones al año, mientras que Chile en el primer trimestre de este año recibió solo por regalías e impuestos cerca de US$ 1.000 millones. El Estado puede crear y mantener una empresa 100% estatal que participe en forma minoritaria con privados en proyectos específicos, creando nuevas empresas para cada asociación con privados que aporten capital y know-how pertinente para cada iniciativa. En cambio, la participación minoritaria de empresas privadas en la propiedad de la empresa estatal difícilmente atraerá socios estratégicos que estén genuinamente dispuestos a aportar valor en forma tranparente.

El alza de precios del litio será por un periodo acotado. Chile tiene la obligación de expandir producción de modo de aumentar los beneficios fiscales, induciendo el cambio de tecnologías de extracción de litio, asegurando la sustentabilidad de ecosistemas frágiles y promoviendo el valor agregado en ámbitos en que podemos generar ventajas sólidas. La ENL puede asociarse para el desarrollo de nuevos salares con las empresas que operan en el Salar de Atacama, extendiendo el horizonte de modo de generar incentivos para la inversión en tecnologías de explotación sustentable y al mismo tiempo expandir las capacidades de procesamiento. La ENL también puede implementar la política de valor agregado, que fracasó en el gobierno anterior, con la empresa pública como socio minoritario de empresas líderes mundiales para desarrollar proyectos específicos, accediendo a las reservas de producción de litio (25% de la producción del Salar de Atacama), que en contratos de largo plazo a precios de paridad de exportación se pueden destinar a este propósito.

En un contexto de fortalecimiento de la acción climática global, un súper ciclo del litio de duración acotada y con caída de inversión y gran estrechez fiscal, Chile no puede desaprovechar la oportunidad que implica darle un nuevo impulso al litio.