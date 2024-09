La oficina no es la única solución

Columnistas

¿Recuerdan los buenos viejos tiempos? ¿Esa época cuando los pasillos de las oficinas bullían con el sonido de las ideas que rebotaban entre los ejecutivos superiores y los reclutas junior? ¡Y esos encuentros en las salas de descanso! Nuevos productos concebidos en el tiempo que tardabas en hervir el agua para el café. Y, claro, sin mencionar todo el aprendizaje que se llevaba a cabo. En el pasado, un nuevo empleado solo tenía que sentarse a menos de cinco metros de un colega experimentado para absorber todo el contenido de su cerebro.

Esa nostalgia prepandémica infundió la visión expuesta esta semana por Andy Jassy, director ejecutivo del minorista Amazon, quien ordenó el regreso a tiempo completo a la oficina. En un memorando, dijo que la medida ayudaría al personal a “aprender, modelar y practicar”. También “fortalecería nuestra cultura”, al tiempo que haría que cosas como las tormentas de ideas fueran “más simples y efectivas”.

Las demandas para que los trabajadores regresen a tiempo completo están basadas en una visión color de rosa del trabajo presencial.

No quiero arruinar la fiesta de nadie. Pero en la antigüedad (hace cinco años) los empleados también se quejaban del aislamiento en los cubículos, la falta de formación y la débil productividad. ¿Recuerdas las oficinas los viernes? No, yo tampoco. ¿Te acuerdas de las reuniones fuera de la oficina porque la sede central era demasiado sofocante para generar nuevas ideas? Lamentablemente, sí. Por supuesto, reunirse en el lugar de trabajo puede estimular las conexiones, la innovación y el aprendizaje. Mis mejores chismes suelen surgir de charlas fortuitas. Para algunos, el viaje al trabajo les da un impulso. Pero no exageremos. La oficina no es la solución para todos los problemas laborales.

Sin embargo, algunos parecen pensar que lo es, incluso si esa opinión no está respaldada por evidencia. En su nuevo libro, Over Work (Exceso de trabajo), Brigid Schulte describe una “cámara de eco” del liderazgo. Una experta dice que su equipo “en realidad era más productivo” cuando trabajaba de forma flexible “no solo en términos de horas trabajadas, sino literalmente en resultados”. Su equipo puede demostrárselo fácilmente al director ejecutivo, pero “no ha logrado que escuche porque, en cambio, está escuchando a sus colegas directores ejecutivos”. Otros jefes flexibilizan los mandatos de “volver a la oficina” -RTO, por las siglas en inglés- para mostrar un liderazgo fuerte: tomemos como ejemplo a Elon Musk, quien una vez describió las “clases de laptop” como “vivir en el mundo de los sueños”.

¿Quién hubiera pensado que algo tan aburrido como una oficina podría convertirse en el centro de una guerra cultural? Pero aquí estamos. Cuando el ministro de negocios del Reino Unido, Jonathan Reynolds, dijo esta semana que el trabajo flexible podría mejorar la productividad y las oportunidades, Kemi Badenoch, candidata a líder del partido conservador de la oposición, condenó su opinión.

Vamos de un lado a otro, distorsionando las estadísticas, intercambiando insultos: los holgazanes por un lado, los dinosaurios por el otro. ¿Nunca terminará esto? David D’Souza, director de profesión en el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), organismo de recursos humanos, dice que es una distracción “que nos aleja de conversaciones críticas sobre productividad, flexibilidad, seguridad laboral, justicia y equilibrio. Las organizaciones deberían sopesar los factores complejos detrás de esta toma de decisiones sobre la base de evidencias, en lugar de sentimientos o lo que ven que están haciendo los demás”. Algunos jefes de recursos humanos le cuentan que hay “presión del director ejecutivo” para ver más presencia física en el lugar de trabajo “debido a preferencias personales o nostalgia”.

Sin embargo, a pesar del ruido, la realidad es que los líderes son generalmente pragmáticos. La mayoría de los empleadores de cuello blanco ofrecen cierta flexibilidad sobre la ubicación del trabajo porque beneficia al personal y a los jefes. En EEUU, el 67% lo hizo, según el informe Flex Index. En el Reino Unido, el CIPD lo sitúa en el 83%. Un estudio reciente en la revista Nature encontró que “un horario híbrido con dos días a la semana trabajando desde casa no daña el rendimiento” y mejora la satisfacción y la retención del personal.

Nick Bloom, uno de los autores, me dijo que es escéptico sobre el razonamiento de rendimiento de Jassy porque va en contra de “los datos de muchos otros estudios en otras empresas que muestran que una vez que tienes tres días a la semana en la oficina, eso genera aproximadamente la misma productividad que cinco”. Si bien dos días adicionales impulsan el tiempo presencial, la tutoría y la construcción de la cultura, el personal no tiene tiempo tranquilo en casa para trabajar profundamente. En contra del argumento sobre los holgazanes, “sabemos que los empleados que trabajan desde casa tienden a saltarse el almuerzo y trabajan bastante duro durante el día”, dijo.

Lo que plantea otra explicación para el mandato RTO de Jassy. En su memorándum, describió una visión futura de Amazon con “menos gerentes para eliminar capas y aplanar las organizaciones”. Bloom bromea que el presentismo podría ser la mejor estrategia para que esto suceda. “Exigir cinco días en la oficina conducirá a un aumento de las renuncias”.

Será interesante ver cómo se desarrolla esto, pero una cosa es segura: Amazon necesita trabajadores a domicilio. De lo contrario, ¿quién estará allí para las entregas de paquetes?