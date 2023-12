Litio: desafíos para un desarrollo sostenible

Durante la primera semana de diciembre, el precio de la tonelada métrica de carbonato de litio en los contratos que se negocian en el mercado spot de China alcanzó los US$ 13 mil. Este nivel no se veía desde agosto de 2021, cifra muy alejada de los US$ 80 mil que alcanzó en 2022 durante su boom. Y aunque se espera que en 2024, y a largo plazo, el precio se ubique entre los US$ 20 mil y US$ 30 mil por tonelada, este escenario de precios cambiantes refleja las fluctuaciones en la demanda de este mineral y su disponibilidad para la cadena global de valor, en un contexto donde el mundo avanza hacia la transición energética para descarbonizar el planeta.