Colbún, una oportunidad para agilizar los permisos

En Chile, uno de los grandes desafíos que enfrenta el desarrollo de proyectos es la gestión de los permisos sectoriales. Este proceso se ha convertido en un obstáculo burocrático que entorpece la inversión. Casos recientes, como la suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún, ilustran la magnitud del problema. Con una inversión de US$ 1.400 millones, el proyecto fue paralizado por una resolución desfavorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Según la resolución, faltaban datos clave para evaluar de manera completa el impacto del proyecto sobre las comunidades indígenas y el medio ambiente. En particular, no se realizaron consultas adecuadas con comunidades indígenas presentes en el área.