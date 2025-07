Vale la pena ser vulnerable, pero debes elegir el momento apropiado

Reeves lo hizo sin querer, bajo la dolorosa luz de la Cámara de los Comunes, donde luchó por contener su visible angustia por algo que sigue siendo un misterio. Starmer se mostró más controlada, declarando a los periodistas que sus recientes episodios de caos político se produjeron mientras se enfrentaba al atentado con bombas incendiarias en la casa de su familia en Londres, a los ataques con misiles de Irán y a una reunión del G7 en Canadá, a pocos días de la cumbre de la OTAN en La Haya. Ambos casos dicen mucho sobre nuestras respuestas complejas y a menudo contradictorias ante un líder que muestra vulnerabilidad.

Admitir sentirse abrumado demuestra humanidad, si las debilidades se gestionan estratégicamente.

Hace tiempo se viene pensando que cuando los jefes revelan miedo, incertidumbre o cualquier otra forma de inutilidad normalmente obtienen buenos resultados. Se cree que son percibidos como más confiables y dignos de ser respetados, especialmente por el personal más joven, que, según se dice, anhela la “autenticidad” y, por lo tanto, son más valiosos para una organización.

Es útil que algunos de los líderes corporativos más conocidos del mundo hayan respaldado esta idea. “Creo que una de las características quizás más infravaloradas del liderazgo es la vulnerabilidad y la capacidad de pedir ayuda”, declaró Howard Schultz, exjefe de Starbucks, en 2017. Cuando Dara Khosrowshahi, exdirector ejecutivo de Expedia, dejó la empresa de viajes para dirigir Uber, fue elogiado por decirle al personal de Expedia que tenía “miedo” de dar el paso.

De hecho, existen investigaciones que sugieren que es beneficioso inculcar inquietudes internas. Sin embargo, si realmente fuera obvio, ¿por qué sugiere la evidencia que relativamente pocos líderes están dispuestos a reconocer cualquier tipo de debilidad?

Cuando el autor Jacob Morgan encuestó a 14.000 empleados de todo el mundo para su libro de 2023 Liderando con Vulnerabilidad, preguntó cuántos de sus jefes mostraban las cualidades de un líder vulnerable. Solo el 16% afirmó que sus líderes habían hecho algo como pedir ayuda, admitir errores o revelar sentimientos genuinos.

Sospecho que esto se debe a que, como en tantos otros aspectos de la vida laboral, el contexto es clave. Hay ocasiones en que un líder que revela cualquier tipo de debilidad siempre será penalizado, como le pasó a Starmer. Como le preguntó un entrevistador de la BBC a uno de los aliados del primer ministro: “¿No crees que está dando la impresión de ser terriblemente débil?” El problema de Starmer fue que mostró vulnerabilidad en el momento incorrecto.

Las señales de vulnerabilidad pueden parecer un control de daños o una excusa si aparecen después de que un líder ya está en problemas, en lugar de antes.

Los directores ejecutivos que ignoran esta lección se arriesgan a ser menos atractivos para los inversores, según un artículo reciente de académicos estadounidenses.

Realizaron una serie de experimentos para observar cómo reaccionaba la gente tras leer una entrevista con un director ejecutivo tecnológico ficticio antes de un pronóstico de ganancias. En algunas, el director ejecutivo afirmó que, aunque se le daba bien hablar en público, “cuando doy un discurso, a menudo me pongo nervioso: se me seca la boca y me sudan las manos”. En otras, afirmó: “Soy bueno hablando en público y cuando doy un discurso nunca me pongo nervioso”.

Resultó que si la versión más vulnerable anunciaba buenas noticias financieras, la gente se inclinaba a considerar más creíble el pronóstico y a calificar a la empresa como una inversión atractiva. Si tenía malas noticias, la situación era muy mala. Pero la respuesta se suavizaba si el director ejecutivo parecía más vulnerable.

Crucialmente, esta reacción más suave solo se producía cuando el jefe mostraba signos de vulnerabilidad antes de la mala noticia, no después. Esto tiene sentido, y sospecho que explica al menos parte de la reacción a Starmer.

La situación es más complicada en el caso de Reeves, y no solo porque se produjo una caída del mercado después de que Starmer inicialmente no respaldó a su llorosa canciller, lo cual desató rumores y temores de su despido entre los inversores.

Su dolorosa muestra de angustia también se produjo tras la mala noticia de una rebelión del partido contra las reformas que ella había apoyado firmemente.

Pero nadie que presenció las desgarradoras imágenes de su angustia podría imaginar que fueran algo más que genuinas. Vivimos en una época en la que la honestidad emocional es escasa y valorada, aunque, como ha demostrado Reeves, también puede ser impactante.