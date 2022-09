Control de la inflación: más allá de la TPM

Editorial

Al presentar este miércoles ante el Senado su Informe de Política Monetaria para septiembre, la presidenta del Banco Central se preocupó de destacar que controlar la inflación es “uno de los (desafíos) más relevantes desde el punto de vista macroeconómico”, pues se trata de “un problema que nos está afectando a todos con fuerza”.

En efecto, ya el martes el instituto emisor había elevado a 10,75% la Tasa de Política Monetaria -un aumento de 100 puntos base-, justamente en medida importante como respuesta a una inflación que ha venido al alza durante varios trimestres, sin que se espere que vuelva al rango meta de 3% por lo menos hasta 2024.

La inflación debe ser atacada desde múltiples frentes, siendo las tasas de interés que fija el Banco Central sólo uno de ellos.

Como dijo la titular del BC, el objetivo es “llevar la inflación de nuevo a niveles que no afecten seriamente a la población, especialmente a la más vulnerable”, pero ella misma recalcó que la sola acción de política monetaria del Central no basta para alcanzarlo. Así, reestablecer los equilibrios económicos depende también de otras variables que el banco no maneja, como las políticas públicas que tienen impacto macroeconómico -en particular, el nivel de gasto fiscal- y los grados de incertidumbre que enfrentan los actores económicos por distintas razones.

Entre estas fuentes de incertidumbre destacan fuertemente la prolongación del debate constitucional y la tramitación legislativa de reformas estructurales en pensiones e impuestos, por ejemplo. Respecto de lo primero, ya celebrado el plebiscito de salida y rechazada la propuesta de la Convención Constitucional, el mundo político puede contribuir acordando en un plazo breve el mecanismo de la siguiente etapa del proceso constitucional, aprendiendo de los errores de la anterior. En cuanto a las reformas, será clave que el Gobierno morigere, o incluso elimine, aquellos elementos que suscitan desconfianza, como el énfasis recaudatorio sin igual acento en la calidad del gasto de la reforma tributaria, o como la propiedad de los recursos y su forma de administración en la reforma previsional.

