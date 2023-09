Un error de US$ 800 millones

Editorial

La Dirección de Presupuestos informó que en junio fueron incorporados erróneamente, en el ítem “Otros Ingresos”, el equivalente a cerca de US$ 800 millones. Ello debió ser reversado en el mes siguiente, lo que implica anotar ingresos negativos para corregir el error cometido.

Si bien la autoridad no señaló en qué ministerio se produjo el error, un ex director de la Dipres señala que ello se habría producido en el Ministerio de Educación y el error de ingreso sería equivalente a 20 veces el presupuesto anual de ese ítem en la partida presupuestaria.

La infraestructura económica se sostiene sobre la expectativa de que las cifras que generan las agencias públicas son totalmente confiables.

Un error de ingreso contable por US$ 800 millones es muy considerable, visto desde toda perspectiva, por lo cual es necesario que la Dirección de Presupuestos informe de manera detallada por qué ningún algoritmo de consistencia de cifras generó una alerta y de qué manera se evitará que esto vuelva a ocurrir, ya que si se equivocaron con un monto como ése, no tenemos certeza si cifras erróneas de menor cuantía no han sido detectadas hasta el momento. Este sustancial traspié se agrega a lo revelado en relación con el cálculo errado del reajuste de la tarifa eléctrica, que al parecer será cerca de la mitad de lo informado originalmente por la autoridad.

Estos errores generan preocupación, ya que la infraestructura económica de Chile se sostiene sobre la expectativa de que las cifras generadas por las agencias públicas son totalmente confiables y es posible tomar decisiones de negocios en base a ellas. Los malos ejemplos observados en los países vecinos son lamentables y llevan finalmente a que ningún dato oficial sea utilizado por el sector privado.

Por último, basta tener como referencia los efectos que se provocarían en una Sociedad Anónima, que se transe en bolsa, si la empresa comete una equivocación, que se mantiene por 30 días, donde informe ventas de la empresa equivalente a 20 veces lo que el mercado tenía contemplado en sus estimaciones. Es evidente que, en ese caso, una explicación somera y la reversión del error no serían suficientes para el regulador y el mercado.