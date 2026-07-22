UN PASO TRASCENDENTAL

La aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara de Diputados, da cuenta de un innegable triunfo del gobierno. Luego de tres meses de tramitación, se ha logrado aprobar una iniciativa orientada a dar un nuevo impulso a la inversión en el país, a través de cambios tributarios y de mejoramientos a las normas que regulan la aprobación de nuevos proyectos. Las modificaciones que se introdujeron a la versión del ejecutivo responden, en parte, a mejoramientos técnicos que permitieron enriquecer su contenido, pero también -hay que reconocerlo- a la necesidad política de ceder en algunos puntos para lograr las mayorías requeridas.

Pero lo fundamental es que “el corazón” del proyecto se mantuvo inalterado: disminución en la tasa de impuesto corporativo de 27% a 23%, el establecimiento de la invariabilidad tributaria previo pago de una prima, y el retorno a la plena integración tributaria entre personas naturales y jurídicas. Todo esto, en plena concordancia con lo que establecía el programa de gobierno del entonces candidato Kast, de manera que nada de lo ocurrido debería ser motivo de sorpresa. Pero enfrentado a mayorías parlamentarias débiles, el gobierno supo sortear con éxito los obstáculos.

En lo puramente económico, el proyecto aprobado marca un hito en la historia económica de Chile. Desde el retorno a la democracia, es la primera vez que se aprueba una iniciativa que reduce la tasa de impuesto corporativo. La trayectoria observada en los últimos 35 años fue la de un alza sostenida en este tributo, pasando del 10% que prevalecía a fines del régimen militar, al 27% que rige hoy día, y todo esto en un contexto en que los países de la OCDE mostraban una evolución en la dirección opuesta, conscientes de la pérdida de competitividad que significaba mantener una elevada carga tributaria a las empresas.

Estamos en la antesala de un nuevo salto que va a permitir a la economía chilena retomar la senda hacia el desarrollo.

El nuevo guarismo (23%) deja a Chile en torno al promedio que se observa en los países OCDE, lo cual constituye un avance importante en una primera etapa, pero también deja la tarea pendiente de continuar avanzando por esta senda.

Durante todo este proceso ha habido mucha discusión respecto de los efectos que puede tener sobre la inversión una menor carga tributaria, y lo que han mostrado los estudiosos del tema son indicadores extraídos de trabajos académicos que difieren cuanto a la metodología empleada, y por tanto con disímiles resultados. Pero el “test” del mercado es inequívoco. Cuando Irlanda decidió su tasa de impuesto corporativo a 12,5%, los restantes países de la Unión Europea la acusaron de utilizar herramientas de “competencia desleal” para atraer inversiones, dando así una clara muestra de que la tributación sí influye en las decisiones de inversión. Por cierto, los efectos no son inmediatos y la desgravación se va a implementar en forma gradual.

Pero la señal es clara, y en un país donde las expectativas económicas llevan bastante tiempo en un terreno negativo, la aprobación de este proyecto debería marcar un punto de inflexión en cuanto a la percepción de los empresarios acerca del futuro. Y si a esto se agrega que próximamente el gobierno va a apresentar una nueva batería de medidas para impulsar la actividad económica y el empleo en el corto plazo, y que además se está trabajando en una reforma al mercado de capitales, es posible percibir que estamos en la antesala de un nuevo salto que va a permitir a la economía chilena retomar la senda hacia el desarrollo, la que se perdió hace más de una década.