Detienen a exalcalde de Coquimbo, a vocalista de Los Viking’s 5 y otras nueve personas por presunto fraude al fisco superior a $ 632 millones
En agosto de 2021, tras asumir la administración municipal, el actual alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, presentó una querella criminal contra su antecesor y quienes resultaran responsables por eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
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El exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, y otras 10 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras y administrativas ocurridas durante su gestión al frente del municipio, entre 2016 y 2021. Entre los detenidos se encuentran exfuncionarios municipales, integrantes del equipo de confianza de Pereira y Pedro Barraza Cuadra, vocalista del grupo musical Los Viking’s 5.
El operativo, conocido como Pirata Gate, fue desarrollado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), e incluyó diligencias en las comunas de Coquimbo y La Serena, en la Región de Coquimbo, y Ñuñoa y La Florida, en la Región Metropolitana. Las órdenes de detención fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Coquimbo a solicitud del Ministerio Público.
La investigación, a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, indaga presuntos delitos de fraude al fisco, lavado de activos, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. El perjuicio fiscal asociado a las contrataciones y pagos investigados, efectuados entre 2019 y 2021, ascendería a $ 632,5 millones.
Contrataciones y pagos bajo investigación
La Fiscalía indaga el uso de recursos destinados a programas comunitarios para financiar labores administrativas al interior del municipio, además del pago de honorarios por trabajos que no se habrían ejecutado.
Entre las operaciones investigadas también figuran contratos simultáneos con una misma persona y el pago de horas extraordinarias sin documentación suficiente para acreditar su realización.
Las diligencias buscan establecer la participación de autoridades municipales, jefaturas y funcionarios en la contratación de personal, la aprobación de informes de actividades y la autorización de los respectivos pagos.
Déficit municipal de $ 42 mil millones
Los antecedentes del caso se remontan a marzo de 2021, cuando la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría a las finanzas municipales, correspondiente al período comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2019. La fiscalización estableció que la deuda del municipio alcanzaba los $ 25 mil millones al cierre de 2019.
En agosto de 2021, tras asumir la administración municipal, el actual alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, presentó una querella criminal contra su antecesor y quienes resultaran responsables por eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Entre los hechos denunciados se encontraban presuntos traspasos irregulares de recursos de las áreas de Salud y Educación por más de $ 6.595 millones, que habrían sido utilizados para cubrir gastos del municipio.
La administración municipal presentó posteriormente otra querella por una eventual malversación de recursos asociados a la construcción del edificio consistorial, por cerca de $ 2.900 millones.
En abril de 2023, el Consejo de Defensa del Estado se sumó a las acciones judiciales mediante una querella por fraude al fisco.
Tras conocerse las detenciones, Manouchehri se refirió al avance de la investigación a través de su cuenta en X, donde señaló que la administración anterior dejó un déficit municipal de $ 42 mil millones. “Exijo la máxima sanción a quienes resulten responsables. Seguiremos defendiendo a la gente y construyendo un nuevo Coquimbo”, expresó el jefe comunal.
El control de detención de los 11 involucrados fue programado para este miércoles 25 de noviembre en Coquimbo, instancia en la que deberán conocerse los antecedentes judiciales y los pasos que seguirá la investigación.
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