La Cooperativa Agrícola Control Pisquero, una de las organizaciones históricas de la industria pisquera nacional, cumplió 95 años en medio de los planes de crecimiento de Compañía Pisquera de Chile, empresa creada en 2005 a partir de su alianza con CCU.

La Cooperativa Agrícola Control Pisquero, una de las organizaciones históricas de la industria pisquera nacional, cumplió 95 años en medio de los planes de crecimiento de Compañía Pisquera de Chile, empresa creada en 2005 a partir de su alianza con CCU. La compañía alcanza actualmente el 55% del mercado nacional del pisco, según informó su presidente, Patricio Jottar, quien anticipó que el objetivo para los próximos cinco años será consolidar esa posición y ampliar su alcance comercial.

El anuncio se realizó durante la celebración del aniversario número 95 de la cooperativa, realizado en Ovalle, Región de Coquimbo, con la participación del gerente general de CCU, Eduardo Ffrench-Davis, y del gerente general de Licores y Vinos Chile, Vicente Mobarec.

La asociación entre Control Pisquero y CCU comenzó en 2005, con la creación de Compañía Pisquera de Chile. Desde entonces, los agricultores mantienen su participación en el abastecimiento de uva, mientras que CCU aporta su estructura comercial, distribución y desarrollo de marcas. En estas dos décadas, la compañía pasó de poco más del 30% al 55% del mercado nacional del pisco, según cifras entregadas por la empresa.

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Apuesta para próximos cinco años

Jottar adelantó que la estrategia para los próximos cinco años estará centrada en fortalecer las marcas y captar nuevos consumidores, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. "Tenemos que seguir intensificando ese liderazgo, tenemos que hacer que nuestras marcas sean cada vez más queridas por los consumidores, y tenemos que seguir conquistando cada vez más corazones y consumidores, en Chile y en el mundo", afirmó el presidente de Compañía Pisquera de Chile.

La estrategia contempla mantener el crecimiento comercial de las marcas y ampliar su alcance hacia consumidores fuera del país. La celebración también permitió abordar la continuidad del vínculo entre CCU y los productores agrícolas de la zona, cuya actividad constituye una parte de la cadena de abastecimiento de la industria pisquera.

CCU proyecta innovación y distribución

Por su parte, Ffrench-Davis reafirmó el compromiso de la compañía por el negocio pisquero, con foco en el desarrollo de productos y la distribución, mientras que la cooperativa continuará aportando la materia prima. "Para nosotros como CCU es un orgullo, una alegría tremenda poder estar aquí. En una mirada de futuro, nos quedan cinco años más para que la Cooperativa cumpla 100 años. Nosotros como CCU nos comprometemos a seguir empujando la industria del pisco, a seguir haciendo crecer, con lo que mejor podemos hacer, innovación, crear marcas, redes de distribuciones y que la cooperativa nos siga proporcionando uva de calidad", señaló.

Orígenes de la alianza

La Cooperativa Agrícola Control Pisquero fue fundada en 1931 y forma parte de la historia productiva de la Región de Coquimbo. Su asociación con CCU, concretada en 2005, marcó un cambio en su estructura comercial y permitió proyectar la continuidad de la organización.

En el aniversario, la cooperativa reconoció a Jottar por su participación en la creación de Compañía Pisquera de Chile, proceso que encabezó mientras se desempeñaba como gerente general de CCU.

El presidente de la cooperativa, Mauricio Stay Urqueta, destacó su papel en mantener las operaciones de la organización durante un período de dificultades. "Su visión y compromiso fueron determinantes en una etapa especialmente compleja para nuestra Cooperativa, contribuyendo a generar las condiciones que permitieron darle continuidad y proyectarla hacia el futuro", sostuvo.