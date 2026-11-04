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WOM traslada parte de su servicio de atención al cliente desde el extranjero a Coquimbo y busca contratar trabajadores de más de 50 años

La compañía instaló un nuevo centro de postventa móvil en la región. La operación contempla superar los 100 puestos de trabajo formales hacia 2027.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 13:45 hrs.

Coquimbo WOM empleo inversión mercado laboral regiones Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
WOM traslada parte de su servicio de atención al cliente desde el extranjero a Coquimbo y busca contratar trabajadores de más de 50 años

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