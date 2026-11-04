WOM traslada parte de su servicio de atención al cliente desde el extranjero a Coquimbo y busca contratar trabajadores de más de 50 años

WOM decidió trasladar a Chile parte de sus servicios de atención al cliente que hasta ahora operaban en el extranjero. La compañía de telecomunicaciones instaló un nuevo centro en la Región de Coquimbo, dedicado a la postventa móvil, con el que proyecta generar más de 100 empleos formales hacia 2027.

La iniciativa tiene una particularidad. La empresa apostará principalmente por la contratación de personas mayores de 50 años, un segmento que enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, especialmente ante los cambios tecnológicos.

La apertura forma parte de la estrategia de WOM para acercar sus operaciones a los usuarios y fortalecer su presencia en Chile, donde actualmente genera más de 5 mil empleos directos e indirectos.

El vicepresidente de Ventas y Operaciones de WOM, Cristián Lama, señaló a DF Regiones que la instalación del centro responde tanto a una decisión de negocio como a la necesidad de generar oportunidades de trabajo para este segmento de la población. “Como compañía nacida en Chile, queremos estar más cerca de las personas y contribuir en el desarrollo local abriendo nuevas oportunidades laborales en la Región de Coquimbo. Nuestro foco en el talento sobre 50 años busca cerrar las brechas que la aceleración tecnológica ha generado en este segmento”, sostuvo.

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Apuesta por trabajadores sénior

El nuevo centro tendrá como principal función la atención de postventa móvil, un área que WOM busca fortalecer mediante la incorporación de trabajadores con experiencia laboral previa. La contratación de talento sénior responde, según la compañía, tanto a una necesidad de inclusión laboral como a una estrategia de negocio. La empresa considera que la trayectoria de estos trabajadores puede contribuir a mejorar la relación con los clientes y la calidad del servicio.

En esa línea, el CEO de WOM, Andrés Ok, destacó el aporte que espera de este segmento a la nueva operación. “Para WOM incorporar talento sénior es una decisión estratégica que genera un valor real. Su experiencia y capacidad aportan a construir relaciones de confianza con nuestros clientes, lo que se refleja positivamente en los resultados de la compañía”, afirmó.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Coquimbo, Andrea Barrera, destacó la decisión de la compañía. “Valoramos enormemente el esfuerzo que hace la empresa privada de volver a traer sus servicios a la región”, señaló.

La autoridad también subrayó el enfoque de contratación, particularmente por las oportunidades que representa para trabajadores de mayor edad, quienes suelen enfrentar más dificultades para encontrar empleo.

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Desempleo regional

La instalación del centro se produce en un escenario de elevada desocupación en Coquimbo. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa regional alcanzó el 9% durante el trimestre móvil julio-septiembre. En este contexto, la creación de más de 100 puestos de trabajo formales abre nuevas oportunidades laborales en la zona, especialmente para personas mayores de 50 años que buscan reincorporarse al mercado laboral.

Desde la Seremi de Economía de Coquimbo también destacaron el impacto que puede tener la llegada de nuevas operaciones empresariales en la generación de empleo regional. El seremi Martín Argaluza sostuvo que la instalación del centro es una señal positiva para atraer nuevas inversiones. “Bien contento y esperanzado en que la región le va a dar todas las garantías a la empresa para que llegue cada vez más capital y se traduzca en inversión y en empleo", afirmó.



Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Marcelo Rojas destacó el modelo de negocio impulsado por WOM y su enfoque inclusivo. “Ellos lo plantean como un modelo de negocio muy interactivo, muy inclusivo, pero a la vez para nosotros, para fomentar el crecimiento del empleo, es muy importante”, señaló.